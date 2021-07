Plataforma vecinal de Castilleja critica "el cambio de PGOU que permite 150 viviendas donde iban 50"

En un comunicado, remitido a Europa Press, este colectivo critica "la vulneración flagrante" de sus derechos por parte de las políticas urbanísticas del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, gobernado por el PSOE.

"Nuestra intención inmediata es la denuncia del cambio de PGOU que tuvo lugar en el pleno municipal del 17 de septiembre de 2010 del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y la modificación del mismo, exigiéndole al Consistorio que primen en el diseño de nuestro pueblolos interés colectivos de la ciudadanía, en lugar de los intereses particulares de bancos, promotores, constructores, inmobiliarias, entre otros", han manifestado.

Como han recordado, en dicho pleno se cambió el planeamiento urbanístico de La Valdovina, "sin que se informara ni notificara a ninguno de los vecinos afectados", por lo que evitaban posibles alegaciones. Y "sin consultar ni consensuar con los ciudadanos de nuestro pueblo los intereses y las necesidades reales de la sociedad", han proseguido.

"La propia Junta de Andalucía denuncia que ese PGOU fue modificado en el pleno del Ayuntamiento, pero que a día de hoy, sigue pendiente de ser publicado", como han indicado desde esta plataforma vecinal.

De esta forma, se aprobó permitir la ejecución de 150 viviendas en la parcela de La Valdovina, en la que el PGOU anterior permitía tan solo la construcción de 50 viviendas. A su vez, "se autorizó la modificación de la tipología de estas viviendas y se pasó de planificaredificaciones adosadas en dos plantas a permitir la edificación de bloques de edificios de hasta cuatro plantas de altura".

Asimismo, han explicado que todo ello "gracias a la supuesta adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)". "Sin embargo, esa adaptación no tenía ningúnsentido en un suelo ya urbanizado y regulado en el propio Plan Parcial del Ayuntamiento", añaden.

Este hecho se desarrolló con "el más absoluto secretismo" por parte del gobierno local, como han incidido los vecinos, que han señalado que"en dicha adaptación se triplica el aprovechamiento urbanístico de la zona de La Valdovina, en un suelo que ya estaba consolidado".

De este modo, en la propuesta del Consistorio, "ellos mismos admiten que las infraestructuras no son suficientes para albergar el incremento de población previsto", así como existen datos "contradictorios" entre la memoria que describe a los edificios formados por bajo ydos alturas (10,5 metros de altura de coronación) y los planos que definen edificios de bajo y tres alturas "sin definir la coronación que tendrán los futuros inmuebles".

Como han recordado, en la Junta de Andalucía consta la inscripción de dicha modificación del PGOU para La Valdovina, aprobada en pleno por el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta a fecha 17 Septiembre de 2010. No obstante, también consta que esta inscripción "se encuentra en una situación de pendencia de publicación".

Es decir, este gobierno local "ha modificado el planeamiento urbanístico, ha hecho un nuevo Plan General a la carta", al tiempo que han incidido en que "estas políticas de constante especulación inmobiliaria por parte de nuestro Ayuntamiento, no terminan aquí".

A tenor de los datos recabados por esta plataforma vecinal, existe otra nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la zona de La Valdovina, inscrita en el registro oficial de La Junta de Andalucía el 15 de febrero de 2013, la cual se aprobó en el pleno del Ayuntamiento del 28 de marzo de 2012.

En concreto, en este cambio se permuta la edificabilidad de un pabellón escolar situado junto a los colegios Gloria Fuertes y Hernán Cortés, que tenía como finalidad albergar un comedor escolar para losalumnos de dichos centros, a la zona de La Valdovina, "para terminar multiplicando por tres el aprovechamiento urbanístico de dicha parcela".

En este punto, desde esta plataforma vecinal han indicado que "a día de hoy, los planos urbanísticos editados en la página web del Consistorio, son los del PGOU anterior, conteniendo una documentación del todo falaz".

"SIN EXPLICACIONES AL COLECTIVO"

En esta misma línea, han criticado que "ni siquiera, en cumplimientode la ley de transparencia, han querido aportar a los representantes de este colectivo, ninguna información clara y veraz a este respecto, cuando se les ha solicitado verbalmente y por escritoen un sinfín de ocasiones".

"No nos explican el marco legal en el que se basan estasmodificaciones. No tenemos acceso a las cédulas urbanísticas que regirán el diseño de los nuevos edificios. No conocemos las encuestas hechas a la población que supuestamente justifican esta modificación del ordenamiento urbano", han proseguido.

Tras remarcar que desconocer los plazos de inicio y fin de las obras, han recordado que en las tres reuniones mantenidas en el Ayuntamiento con el concejal de Urbanismo, Álvaro Aguilar Toro, y con el arquitecto municipal "no les han aclarado" ninguna de las cuestiones planteadas. En esta misma línea, han lamentado que en todo este tiempo la alcaldesa, Carmen Herrera (PSOE), no les haya atendido.

En el marco de esos encuentros, recuerdan que "les han llegado a decir que aún no existe cédula urbanística de una promoción que ya cuenta con un proyecto en firme, como define su oficina de información, y muestran sus carteles promocionales".

Finalmente, inciden en que Castilleja de la Cuesta cuenta con una extensión de 2,16 kilómetros cuadrados de superficie con una población total censada en el año 2020 de 17.516 habitantes, de manera que la densidad de población es de 8.109,26 habitantes por kilómetro cuadrados, lo que supone duplicar y hasta cuadriplicar la densidad de población de pueblos vecinos como Tomares, Gines o Mairena del Ajarafe.

Incluso, resulta destacable que, en comparación con cifras de la ciudad de Sevilla (4.896,55 habitantes por kilómetro cuadrado) se evidencia que Castilleja de la Cuesta también está "en cifras que prácticamente la duplican".

Así las cosas, considera que "esto no parece importarle al gobierno municipal del pueblo, que ignorando la obviedad de la superpoblación del municipio, sigue modificando un planeamiento urbano tras otro, en una inagotable carrera de falsedades que no parece tener fin hasta que se haya hormigonado el último centímetro cuadrado que encierran sus lindes y todo ello argumentando que lo hace en pro del bien común para todos sus ciudadanos".