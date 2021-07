Puig insisteix que "no tot pot estar centralitzat a Madrid" i diu que el seu missatge és de "cohesió" per a Espanya

Així ho ha manifestat, en una entrevista a Telecinco que arreplega Europa Press, en la qual li han preguntat per la seua proposta d'harmonització fiscal i la possibilitat d'un impost per a les rendes altes de Madrid davant la "competència deslleial" que, al seu juí, exerceix aquesta regió respecte a altres territoris en atraure "bases imposables d'altres llocs".

"Jo el que he plantejat és aquesta veritat incòmoda, que aquest estat de les coses actual no funciona adequadament perquè no tot pot estar centralitzat a Madrid, ja que significa que eixe efecte capitalitat genera un desequilibri gran de rendes. No pot ser que hi haja comunitats autònomes que tinguen descensos continuats de renda per capita i unes altres que estiguen estancades. Hem de fer funcionar l'ascensor territorial i per a això cal buscar de quina manera es produeix el reequilibri", ha exposat.

I ha insistit: "El que no es pot és deixar les coses com estan perquè l'efecte capitalitat té unes conseqüències positives sobretot per a les rendes mitjanes i altes del centre i no de totes les perifèries. El meu missatge és d'unitat i cohesió territorial d'Espanya i para això hem d'abordar els problemes que existeixen".

Sobre les crítiques a la gestió de Puig que aquestes tesis han alçat entre la patronal i l'Executiu de Madrid, el dirigent valencià ha manifestat que "cadascun pot jutjar als altres com desitge".

Per la seua banda, ha remarcat que quan el Botànic va arribar al govern "teníem les rendes altes que pagaven els impostos més baixos d'Espanya i les baixes que pagaven l'IRPF més alt d'Espanya i el que vam fer és canviar-ho: vam baixar els impostos a rendes mitjanes i baixes i els vam pujar a les altes". "Això és constitucionalisme i aplicar un criteri de progressivitat fiscal i ho anem a continuar fent", ha declarat.

Així mateix, ha fet notar, respecte a l'acció de govern de Generalitat, que "la Comunitat, fins i tot després d'aquest any terrible de pandèmia, té millors xifres en tots els indicadors econòmics i socials que en 2015".

"HO JUTJARAN ELS CIUTADANS"

"Ho jutjaran els ciutadans, -ha prosseguit- el juí de valor que facen les persones alienes a la meua comunitat m'importa poc; el que jo vull és que cap empresari madrileny ni cap empresari que vullga invertir a la Comunitat Valenciana tinga cap dubte que ací s'oferEixen bones possibilitats d'inversió i, de fet, la inversió estrangera ha crescut un 107%".

Finalment, Puig també ha sigut preguntat per les declaracions de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en les quals ha anunciat que la Conferència de Presidents autonòmics del divendres a Salamanca serà l'última a la qual acudisca fins que aquestes trobades comencen a "ajustar-se a reglament".

Sobre aquest tema, el president ha observat: "Quan jo parle de 'procés invisible alguna raó m'assisteix si el que diu la presidenta de Madrid és que farà el mateix que fa el president de Catalunya. Potser sí que és veritat que açò del 'procés invisible' no és tan allunyat de la realitat", ha rematat.