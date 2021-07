La divertida parodia que pone a desfilar a los personajes de 'Aquí no hay quien viva' por la pasarela de 'Drag Race España'

Drag Race España terminó este domingo con la victoria de Carmen Farala. Durante varias semanas, las concursantes se han enfrentado a complicados retos de costura, desfile, comedia o interpretación, pero, sin dudas, las redes sociales se han dado cuenta, gracias a un vídeo, que ha faltado un desafío concreto.

Si Física o química protagonizó uno de los retos interpretativos de la semana, también debería haber tenido un lugar otra de las series estrella de Antena 3: Aquí no hay quien viva. De hecho, no tanto como un desafío de actuación, sino de moda, pues no sería mala opción una prueba de costura basada en PUF, Paloma Urban Fashion, la marca de moda de Paloma Cuesta.

Pero ya que no ha sido posible, el internauta Ayo Vega ha creado un magnífico crossover que une Drag Race España la comedia vecinal. Vicenta (Gemma Cuervo) es Killer Queen en esta pasarela ficticia, editada con mucho tino del capítulo Érase un negocio de la segunda temporada.

Tengo un poco abandonado esto... Pero paso por aquí para decir que necesito que @DragRaceEs haga un challenge PUF en la segunda temporada. Y para ello, he hecho esta mix 😆 #DragRaceES #PUFDragRace pic.twitter.com/OOfyt6zhWP — Ayo Vega (@ayo_vega) July 24, 2021

Marisa (Mariví Bilbao), que desfila fumando y dando saltos, es Sagittaria, de la cual Ana Locking opina que es "elegante pero borracha". Alicia (Laura Pamplona) es Carmen Farala, quien recibe los comentarios de Susi Caramelo: "Yo a esta no la puedo valorar porque me da envidia".

Por último, Pupi Poisson es Paloma Cuesta (Loles León), quien termina saliendo a la fuerza de la pasarela después de que Supremme De Luxe le diga "Sashay, te vas".

El vídeo ya acumula más de 3.000 retuits y 8.000 likes solo en Twitter, donde el tuitero ha aprovechado para pedir a Drag Race España que hagan un "challenge PUF en la segunda temporada".