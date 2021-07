Cvirus.-Puig demana prudència: "Açò va de corresponsabilitat, no pot haver-hi un policia darrere de cada persona"

Així ho ha asseverat el cap del Consell, en una entrevista a Telecinco que arreplega Europa Press, en la qual s'ha referit a les mesures antiCovid -entre elles el toc de queda entre les 01.00 i les 06.00 hores en 77 municipis valencians- que entren en vigor aquest dilluns i romandran vigents, en principi, fins al pròxim 16 d'agost.

Preguntat pel fenomen dels botellons i per si el desplegament policial és suficient, Puig ha manifestat que "hi ha unes dotacions policials que són suficients quan estem en una situació de major normalitat" i ha subratllat que la Policia "també ha fet un gran esforç" durant aquest any i "té el seu dret a vacances".

Per açò, ha recalcat que "ha d'haver-hi un exercici de corresponsabilitat" que la immensa majoria de la població de la Comunitat Valenciana "ha fet durant quatre mesos", un fet que va portar a la Comunitat a ser la regió europea amb menor incidència i ha permès que ara l'onada tinga menys impacte en l'àmbit sanitari.

Ha insistit que la majoria de les persones i de les persones joves compleix amb les mesures de protecció, encara que ha alertat que, en alguns casos, hi ha un "cert imaginari creat i es pensa que als joves no els tocarà". "Doncs sí els tocarà; alguns dels últims morts a la Comunitat Valenciana s'havien negat a vacunar-se i eren joves. Molta cura, aquesta pandèmia és terrible i afecta a tots els que no tenen protecció", ha ressaltat.

Sobre la decisió de pujar de les 20.00 a les 22.00 hores l'hora límit per a vendre alcohol en els supermercats, ha comentat que, després de dos setmanes de restricció a les huit de la vesprada, s'ha comprovat que no ha tingut l'efecte positiu per a limitar els botellons.

Quant a la resta de restriccions, ha recordat que en principi estaran vigents fins al 16 d'agost, que la Comunitat porta ja quinze dies amb toc de queda en diversos municipis i està veient que "la corba s'està aplanant".

No obstant açò, ha postil·lat que "necessitem concentrar aquesta màxima responsabilitat col·lectiva en aquestes setmanes perquè, malgrat que les hospitalitzacions estan molt lluny de nivells de risc, està clar que el nivell de contagis és massa alt i ha tingut ja conseqüències en l'Atenció Primària, que està sobresaturada".

"Les receptes són ben clares: màxima corresponsabilitat i accelerar al màxim la vacunació", ha resumit. Precisament, preguntat per si considera que la Comunitat té bastants dosis, ha assenyalat que "totes les comunitats voldríem tindre moltes més vacunes, però està clar que el conjunt d'Espanya és dels països d'Europa que més vacunació té".

"VACUNA QUE TENIM, VACUNA QUE POSEM"

Ha agregat que "a la Comunitat tindrem aquesta setmana al 60% de la població amb la pauta completa, ja s'han expedit mes de 3 milions de dosis i ara comença la vacunació de 29 a 20 anys". "S'està accelerant, nosaltres a l'agost tindrem més vacunes de Moderna perquè tenim un dèficit anterior. El que està clar és que vacuna que tenim, vacuna que posem i això és el que fa el conjunt de CCAA", ha dit.

En aquest punt, ha admès que no hi ha vacunes suficients per a immunitzar "a totes les persones que voldríem", al mateix temps que ha exclamat: "Tant de bo totes les CCAA tinguérem més vacunes i poguérem accelerar al màxim el nostre objectiu", que, en el cas de la Comunitat Valenciana, és arribar al 9 d'octubre amb una immunització de més del 80% de les persones a partir de 12 anys.

D'altra banda, respecte a mesures com la de presentar PCR negativa o certificat de vacunació en els locals d'oci, Puig ha comentat que la Generalitat no vol fer efectiva aquesta mesura "fins que tinguem la capacitat de vacunació de totes les persones perquè no existisca un element de falta d'equitat, ja que la PCR té un cost determinat i encara no hem oferit a tota la població l'oportunitat de vacunar-se".

D'altra banda, qüestionat per si troba a faltar una normativa comuna en tota Espanya per a aplicar restriccions, ha defès que hi ha instruments suficients i els tribunals valencians han acceptat els plantejaments del Govern valencià. Així i tot, ha apuntat que "vista la magnitud de la pandèmia cal fer una avaluació i veure què altres instruments normatius cal tindre per a futures situacions".