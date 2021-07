Cvirus.- Aerte torna a demanar la recuperació de proves PCR periòdiques en les residències

També han urgit que aquestes proves cobrisquen a les persones residents quan ingressen per primera vegada en un centre i a la tornada d'hospitalitzacions, amb l'objectiu d'evitar l'entrada del Covid-19 en els centres.

Aquesta mesura, aplicable a partir de 500 casos d'incidència acumulada, s'arreplegava en l'anterior protocol de Sanitat que va regular les residències fins al mes d'abril, encara que per la velocitat de creixement del virus en els mesos de gener i febrer pràcticament no es va arribar a posar en pràctica. Segons l'última dada publicada, la incidència acumulada a 14 dies està en 559 casos a la Comunitat Valenciana.

"No entenem aquestes proves com un indicador per a relaxar les mesures, ja que sabem que es poden donar falsos negatius per contagi recent, però creiem que són fonamentals per a dur a terme un control de la situació de cada centre en tot moment. L'objectiu és evitar, en tots els casos possibles, l'obertura de brot en els centres i els inconvenients que comporta per a les persones ateses, treballadors, famílies i organització dels centres", ha declarat en un comunicat el president d'Aerte.

Des de l'associació han seguit l'evolució de la situació en comunitats limítrofes com Aragó i Catalunya i consideren que seria "bo" avançar-se amb algunes mesures per a evitar que es puga aconseguir un nivell similar en dates pròximes. De fet, Catalunya està fent proves periòdiques setmanals als treballadors vacunats i tres als no vacunats.

"També per a mantindre el contacte amb les famílies però reduir els riscos de contagi potser seria important establir algunes modificacions en el règim d'eixides de les persones usuàries com evitar durant un temps que acudisquen a menjars o celebracions familiars, ja que les dades de la Conselleria indiquen que són els llocs on es produeix un risc més gran. També seria bo evitar les aglomeracions de persones. Entenem que limitar les eixides hauria de ser una mesura extraordinària, i sempre que es veren enfortides les visites en els centres per a compensar eixes restriccions. Ací caldria plantejar el contacte físic d'alguna manera el més segura possible", ha indicat el president.

Segons les dades que facilita l'Imserso, a la Comunitat Valenciana s'han produït, des del 21 de juny fins al 18 de juliol (últimes dades disponibles), 60 casos positius de Covid-19 en persones residents en centres de persones majors, de diversitat funcional i d'atenció a menors, i no hi ha hagut que lamentar cap defunció per Covid-19 en 16 setmanes.