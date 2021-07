Av.- Cvirus.- Barceló: "Estem començant a doblegar la quarta onada"

"Estem començant a doblegar la quarta onada, quinta en la resta d'Espanya, i ho estem fent gràcies a la col·laboració del conjunt de la societat, sense la qual no seria possible posar fre al virus", ha manifestat en la Diputació Permanent dels Corts.

Barceló, en una compareixença a petició pròpia després de l'última de fa sis mesos, ha garantit que en les pròximes setmanes s'accelerarà la vacunació dels valencians per a complir els objectius marcats.

Així, ha augurat que el pròxim 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, el 70% de la població major de 12 anys haurà rebut la pauta completa. També ha defès la seguretat de les vacunes posant com a exemple que des de l'inici d'aquest procés no s'ha produït "ni una sola defunció per COVID" en centres de majors.

