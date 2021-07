Detingudes dos dones, una reclusa, per sostraure mobles antics valorats en 100.000 euros

Les arrestades, de 38 i 49 anys, estan acusades d'un delicte de robatori amb força, tres delictes d'estafa i un delicte de danys.

La investigació va començar a la fi del mes de gener després de rebre una denúncia del propietari d'una masia que informava del robatori dels mobles.

Els guàrdies civils es van desplaçar fins a la vivenda on residia una dona amb consentiment exprés dels propietaris, i van realitzar la inspecció tècnic ocular. Com a resultat d'aquesta, van determinar que les presumptes autores havien accedit a l'interior forçant els barrots d'una finestra, aprofitant que no hi havia ningú, i una vegada en dins havien aconseguit obrir la porta d'accés per a poder traure els mobles còmodament.

L'operació de la Guàrdia Civil que es va desenvolupar en dos fases, va consistir en l'anàlisi de dades, recopilació d'informació i obtenció de proves que van portar als agents a l'explotació de la primera fase de l'operació durant el mes de maig, localitzant i recuperant, en un primer moment, el mobiliari que es trobava preparat per a la seua venda en diversos antiquaris de la província.

Fruit de la troballa i continuant amb les perquisicions, els agents investigadors van aconseguir identificar a una de les presumptes lladres, que va resultar ser la filla de la dona que vivia en la masia, i la van detindre.

Aquests mobles, datats dels segles XVII, XVIII i XIX, que van poder ser entregats al seu legítim propietari, s'estima que podrien aconseguir un valor de mercat de quasi 100.000 euros.

Durant la segona fase de l'operació, la Guàrdia Civil va obtindre proves evidents de la identificació d'una segona persona implicada en el robatori, una dona veïna de Picassent que va ser localitzada en el centre penitenciari de la mateixa localitat, on complia condemna per diversos delictes. Els agents la van arrestar.

L'operació ha sigut realitzada per efectius de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Orpesa.