Un restaurant valencià, triat millor Restaurant Sense Gluten d'Espanya

El restaurant valencià triomfa amb la seua aposta 100% sense gluten de menjar mediterrani amb tocs sirians i egipcis, i comparteix rànquing amb el també valencià especialitzat en menjar asiàtic, Mey Chen. Després del Miracle ocupa el segon lloc del rànquing, el restaurant gallec La Sastrería Taberna, que l'any passat es va fer amb el primer lloc.

En la posició tercera un clàssic del Rànquing Celicidad, el restaurant ovetense El Fartuquín, que va ser nomenat en 2019 Millor Restaurant Sense Gluten d'Espanya per FACE. En el número quatre, un japonés 100% sense gluten i sense lactosa del centre de Madrid, Okashi Sanda que repeteix també en el Rànquing Celicidad. Casa Niembro, el 'chigre' d'Asiegu més premiat en Celicidad, continua en el més alt del rànquing un any més amb la seua aposta local 100% sense gluten.

El As de Bastos de Madrid, Makaipa Tapas en Conil, Lalina també a Madrid, així com El Antiguo, i el valencià especialitzat en menjar asiàtic Mey Chen completen el rànquing d'aquest any.

"Crida l'atenció que huit dels restaurants del Rànquing són 100% sense gluten i açò deixa un missatge molt clar per als hostelers: per a un celíac la seguretat és fonamental, la valoren i aposten per llocs en els quals no hi ha cap tipus de risc?, ha indicat Lorena Pérez, directora de Celicidad.

"Cada vegada són més els restaurants que ofereixen opcions sense gluten, però han de fer-ho tenint sempre en compte que el celíac menja sense gluten per absoluta necessitat, no per moda ni per capritx, i per a poder oferir opcions realment segures és necessari evitar la contaminació creuada en el magatzem, en cuina i en sala", ha indicat el responsable de l'App Celicidad, Juan Luis Quirós.