Bárbara Cañuelo revela por qué abandonó 'GH 17': "Mi padre murió de SIDA"

Bárbara Cañuelo fue una de las concursantes más polémicas de Gran Hermano 17. Muy recordados son aún los enfrentamientos con otros concursantes y su gran amistad con Adara Molinero, una cercanía que se rompió tras el concurso.

Pero si por algo se la recuerda es por la tragedia que vivió durante el concurso, que debió abandonar precipitadamente por algo que ahora ha revelado: la sorpresiva muerte de su padre a causa del SIDA.

Según ha contado Bárbara en Outdoor, fue algo que la familia no esperaba. "Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social", cuenta la concursante.

Pero la realidad era mucho más dura: "Mi padre murió de SIDA. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar. Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada".

El padre de Bárbara trató de protegerla y pidió que no le comunicaran su estado, pero la familia y la organización decidieron hacerlo. "No quería [el padre] que yo abandonase por eso. Es más, como no volví a GH le desenchufaron a los tres días", cuenta Cañuelo.

"Viví un momento muy bonito con el súper. Me dijo que no me merecía salir sola y entró al confesionario. Él me quitó el micrófono, me abrazó, me dijo "gracias por venir" y nos pudimos a llorar. Después me dio la mano y cuando salí habían puesto una alfombra roja y estaba todo el mundo aplaudiéndome. Fue muy bonito. Me emociono al recordarlo", rememora Cañuelo.

La concursante también cuenta en una extensa entrevista que su amistad con Adara se rompió después de que esta última recogiera en nombre de Bárbara Cañuelo unos premios que después se quedó, según la propia Bárbara.