Usain Bolt habla de su faceta como padre: "Cuando lloran, ha llegado el Juicio Final"

Lo más probable es que esté viendo los Juegos Olímpicos a través de su televisión, aunque también es bastante probable que se esté perdiendo gran cantidad de pruebas dada su más que reciente paternidad. El retirado pero afamado velocista Usain Bolt ha hablado con motivo de la celebración de Tokyo 2020 de su otra cara, la casera, y cómo ser padre está siendo más dura que cualquier prueba de atletismo.

El ganador de nada más y nada menos que de ocho títulos olímpicos ha conversado con con el diario británico Daily Mirror sobre el nacimiento hace algo más de un mes (el 20 de junio) de sus gemelos Thunder y Saint Leo, los nuevos hermanitos de su primogénita, Olympia Lightning, nacida el 17 de mayo del año pasado, frutos todos ellos de su consagrada relación sentimental con su novia, Kassi Bennet.

El actual poseedor de los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos ha revelado que la dinámica doméstica a la que se enfrenta día a día le está costando más de lo previsto, convirtiéndose en demasiadas ocasiones en un "caos" que, a sus 34 años, no había experimentado ni en las pistas.

"Mira, cuando tienes tres bebés es una locura. Y cuando se ponen a llorar todos al mismo tiempo es como si hubiera llegado el día del Juicio Final. No sabes ni qué hacer. Es un caos, algo muy difícil de gestionar, pero luego también es muy gratificante", ha comentado el excorredor.

Asimismo, ha reconocido que obviamente el nombre de Thunder no es casual (formándose con su apellido Thunder Bolt, algo así como "trueno y rayo"), aunque es cierto que, con su ya conocida ironía y sentido del humor, a su pareja no le sentó nada bien la ingeniosa y creativa idea.

"La regla era, cuando aún estábamos esperando a Olympia, que si teníamos una niña se encargaría de ponerle el nombre Kassi. Si teníamos niños, eso era tarea mía. Así es como funcionaba. Y la verdad es que no le gustó mucho la idea de Thunder Bolt, pero al final la aceptó y me dijo: 'Vale, así se hará'", ha confesado.

Bolt, que actualmente es empresario y cantante, así como tiene un contrato vitalicio con Puma, ha dado recientemente grandes declaraciones al mojarse con la polémica sobre las nuevas zapatillas, así como al estar tan seguro de sí mismo que llegó a asegurar que nadie batiría sus récords en Tokyo.