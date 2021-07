Vara defiende que la llegada de los fondos Next Generation supondrán "un antes y un después" para Extremadura

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en la jornada de Next Generation Extremadura, que el diario elEconomista ha celebrado este lunes en Cáceres.

En su intervención, el dirigente socialista extremeños ha resaltado que con los fondos Next Generation, Extremadura tiene una "muy buena oportunidad", sobre los que ha explicado que una parte importante de ellos, que se destinarán a depuración, reforestación, biodiversidad, para la economía de los cuidados, la eficiencia energética o la digitalización de pymes.

"Ya sabemos que viene dinero para todo eso", ha señalado Fernández Vara, quien ha apuntado que "una gran parte" de los fondos podrán ser gestionados por las Comunidades Autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, pero "lo fundamental es que lo hagamos bien y que lo hagamos pronto", ha dicho.

Y es que, "a diferencia de lo que ha ocurrido en todos lugares y en otros momentos con otros fondos, ahora Europa exige" para enviar el dinero "el cumplimiento de determinados hitos", de tal que forma o los proyectos que se desarrollen "sirven para subir el PIB o para bajar la tasa de paro o para disminuir la huella de carbono, y dos o tres cosas más, o no te mandan las 'perras'", ha señalado.

Así, ha destacado que en el caso de Extremadura, estos fondos "tienen que servir también para conseguir algo en lo que el mundo empresarial viene trabajando hace mucho tiempo, que es en tener un sector competitivo", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha marcado el objetivo de "lograr en gran medida que las cosas las podamos hacer aquí, y desde aquí", ya que esto "retiene y atrae talento".

En este sentido, Vara ha admitido que no sabe si "todas las cosas en las que estamos trabajando van a salir o no", pero ha destacado el aprendizaje adquirido al ir "compitiendo con mucha gente, que eso ya sí que es irreversible", ya que ha "dejado por el camino inútiles complejos que no conducen nada", y la "necesaria recuperación de una autoestima que es imprescindible en esta tierra".

