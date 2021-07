En funcionament les primeres marquesines renovades de l'EMT

Les primera tanda de noves marquesines que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha instal·lat en el districte de Quatre Carreres entra en funcionament aquesta setmana. El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'empresa, Giuseppe Grezzi, al costat de la directora gerent, Marta Serrano, va presentar el divendres la primera marquesina instal·lada, en l'avinguda Amado Granell, que forma part del primer bloc de 12 parades que han sigut renovades dins del pla que preveu substituir els 900 dispositius de la ciutat.

Les noves parades incorporen millores tecnològiques i d'accessibilitat, com a plaques braille, tecnologia NaviLens o suports isquiàtics. El model s'ha personalitzat mitjançant la col·locació d'un skyline de la ciutat de València.

Segons va explicar Grezzi, aquestes noves parades “s'aniran instal·lant de manera progressiva des dels barris, que tenen les marquesines més envellides ja que en molts casos són les mateixes que es van instal·lar a la fi dels anys huitanta, fins al centre de la ciutat”. A més, es col·locaran en tots els llocs en els quals la grandària de la vorera ho permeta.

Les noves marquesines de l'EMT de València incorporen nombroses millores. Ajuntament de València

L'edil va afegir que s'està aprofitant el procés de renovació “per a analitzar la situació de tota la xarxa i instal·lar noves marquesines. Per exemple, en el següent bloc s'instal·laran dues marquesines noves on ara mateix hi ha dos pals, la qual cosa permetrà continuar millorant el servei que es presta a la ciutadania”.

Una de les principals novetats d'aquest nou mobiliari urbà és la utilització de la tecnologia NaviLens, un sistema de senyalística pioner i universal que facilita l'orientació a les persones amb discapacitat visual. El desenvolupament del procés es pot consultar en la web emtvalencia.info/novesmarquesines.