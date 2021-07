La Comunitat Valenciana inicia la vacunació generalitzada de 20 a 29 anys

La Comunitat Valenciana inicia aquesta setmana la vacunació generalitzada contra el coronavirus del grup d'edat comprés entre els 20 i els 29 anys, el que actualment té una major incidència acumulada, al qual es destinaran més de 105.000 dosi.

La Conselleria de Sanitat ha informat aquest diumenge que al llarg d’aquesta setmana s'inocularan en la Comunitat Valenciana un total de 307.615 dosis de les diferents vacunes contra la covid-19.

La vacunació de la franja d'edat de 20 a 29 anys (nascuts entre 1990 i 2001) va començar la passada setmana en les zones rurals de la Comunitat, i a partir d’aquesta començarà en els grans punts de vacunació de tot el territori.

L'altre gran objectiu d'immunització d'aquesta setmana és continuar avançant i anar finalitzant la vacunació de les persones de 30 a 39 anys, grup al qual es destinaran 158.000 dosi.

Segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, aquesta setmana "s'accelerarà de manera considerable la vacunació en joves de més de 20 anys", als quals ha animat que "participen i es vacunen per a poder aconseguir la immunitat en tota la Comunitat Valenciana que permeta véncer a la pandèmia".

De la vacuna de Pfizer, 181.611 dosis estan destinades a persones del grup d'edat de 20 i 29 anys (nascuts entre 1990 i 2001) i a població del grup d'edat de 30 a 39 anys (nascuts entre 1982-1991), mentre que més de 45.500 dosi d'aquesta vacuna són segones dosis destinades a persones de 30 a 49 anys.

Així mateix, es destinen més de 8.300 dosis per a persones que han sigut vacunades amb la primera dosi d’AstraZeneca i han optat per Pfizer per a la segona dosi, mentre que la resta van a població de risc, noves incorporacions en el sistema sanitari o recaptació de persones de cohorts anteriors pendents de vacunar.

La vacuna de Moderna s'administrarà principalment a persones de 20 a 39 anys, a les quals es destinen 33.377 dosis, mentre que 20.738 vials aniran a la segona dosi i immunització completa de persones de 40 a 49 anys d'edat.

També es vacunarà amb Moderna a universitaris que se’n van d'Erasmus i que es van posar la primera dosi l'última setmana de juny i principis de juliol, per als quals s'han reservat 3.117 dosi.

La vacuna d’AstraZeneca va destinada en la seua majoria a segones dosis de majors de 60 anys, amb 7.817 vials, i la vacuna de Janssen a persones pendents de vacunar després d'una repesca i persones que realitzaran viatges internacionals, unes 300 dosis.