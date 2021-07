Las pastillas de lavavajillas (¡en oferta!) vuelven a Amazon: 120 cápsulas de Fairy por menos de 25 euros

Quien tiene un lavavajillas, tiene un tesoro. Este electrodoméstico es la salvación de cualquier comilona, pues nos libra de fregar a mano todos los platos y nos permite disfrutar de una sobremesa perfecta (¡o de 20 minutos de siesta!). Una inversión segura que, sin embargo, conlleva un mantenimiento constante; y no solo nos referimos a limpiarlo como es debido, sino a apostar por pastillas de calidad que lo cuiden al tiempo que logran que nuestra vajilla brille. ¿Cuáles? Aunque son muchas las marcas por las que se puede apostar, desde 20deCompras hoy tenemos una clara recomendación, pues hemos descubierto que las de esta popular empresa de limpieza están rebajadas un 20% para que ahorres en su compra.

El gigante de las compras online ha rebajado seis euros las Platinum Plus All in One, las pastillas para el lavavajillas de Fairy, en un pack difícil de rechazar. En cinco cómodos paquetes de 24 unidades (lo que supone un total de 120 cápsulas), esta oferta nos ayuda a disfrutar de nuestro electrodoméstico durante varias semanas sin preocuparnos por quedarnos sin pastillas de limpieza. Un ahorro de seis euros del que podremos disfrutar durante los próximos días, pero, no te despistes y hazte ya con este descuento.

Las Platinum Plus All in One, de Fairy. Amazon

Las pastillas de lavavajillas Fairy Platinum Plus All in One ofrecen una limpieza óptima llegando a eliminar hasta la grasa más incrustada, al tiempo que ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje y en los filtros, alargando así la vida útil de las tuberías y de la máquina. Están diseñadas con tecnología anti-opaco para ofrecer un acabado perfecto sin marcas y contienen sal para un acabado brillante.

Otras ofertas de limpieza

Además de esta promoción en pastillas de lavavajillas, en Amazon han rebajado también otros productos de limpieza que nos ayudarán a conseguir una casa impecable sin tener que invertir demasiado dinero. Por ejemplo, el detergente para lavadora en cápsulas de Ariel tiene un descuento del 20% en su pack de 54 unidades, mientras que el de 8 botes de Fairy para lavar a mano pasa de costar casi 20 euros a ser tuyo por menos de 15.

También podemos aprovechar estas ofertas para que nuestra casa tenga un buen aroma con el kit de seis ambientadores de Ambipur para baño que nos ofrecen casi 300 días de fragancia por 15 euros o con la versión eléctrica con cuatro recambios por menos de 15.

