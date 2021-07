El termini per a demanar les ajudes Covid de Ciutat Vella s'amplia 10 dies més

Els comerços, microempreses i autònoms del districte de Ciutat Vella tindran 10 dies hàbils més per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir convocades específicament per a aquest districte, un dels més colpejats per les restriccions sanitàries del coronavirus.

L'Ajuntament de València ha decidit prorrogar el termini de sol·licitud, que es va obrir el passat 6 de juliol i conclou aquest dilluns. Així, el nou termini començarà a comptar a partir de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), previsiblement demà dimarts.

Aquesta ampliació, segons indiquen des de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, ha sigut consensuada amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric, que demanava més temps en desenvolupar-se, a més, en període vacacional.

La Junta de Govern Local va aprovar divendres passat el segon pagament, que es tradueix en 110 empreses i autònoms més, per la qual cosa són ja 338 els beneficiaris de les 650 sol·licituds presentades, per un import total de 845.800 euros.

"Estem gestionant aquestes ajudes amb la major rapidesa possible, ja que és fonamental i necessari abonar les ajudes als sectors productius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia", afirma la regidora Pilar Bernabé.

L'ajuda directa que es pot sol·licitar és de fins a 4.000 euros: 2.000 euros per negoci i 200 euros per cada persona treballadora. La convocatòria ascendeix en total a set milions d'euros, amb els quals es pretén cobrir la gran majoria de comerços del districte, i és compatible amb altres ajudes del mateix programa que s'hagen rebut anteriorment.

Aquesta iniciativa inclou, a més de les ajudes directes a botigues, hostaleria i un altre tipus d'activitats en el districte del centre, un programa d'esdeveniments i activitats culturals durant l'últim trimestre del 2021, juntament amb una campanya de bons descompte.

L'objectiu d'aquesta actuació específica és ajudar a reflotar l'activitat econòmica d'un districte, el del centre històric, especialment afectat per les restriccions per a combatre el coronavirus, i que a més encara les molèsties de dos importants processos de transformació urbana a l'entorn del Mercat Central i de la Llotja i en la plaça de la Reina, amb les consegüents molèsties per al comerç.

De fet, pràcticament la totalitat dels 259 llocs de venda del Mercat Central sol·licitaran les subvencions, segons van informar des del propi col·lectiu de venedors. Es calcula que la quantitat que rebran els comerciants del Mercat Central superarà els 600.000 euros. En l'actualitat, l'emblemàtic recinte compta amb 259 llocs de venda, dels quals el 94% (244) són d'alimentació i el 6% restants (15) són d'una altra tipologia de productes.

Balanç del Pla Resistir a València

En el seu conjunt, el Pla Resistir porta ja abonats més de 23 milions d'euros en les seues sis convocatòries, que han arribat a 10.026 autònoms, comerços i microempreses de la ciutat de València. El Consistori va aprovar divendres passat l'últim pagament de la quinta convocatòria (la dirigides als sectors econòmics relacionats amb les celebracions i cerimònies, com a perruqueries, moda, flors i fotografia), que ja ha sigut tancada. D'aquesta manera, aquests sectors econòmics han rebut ajudes per un import total de 3,08 milions d'euros.

La convocatòria amb més ajudes adjudicades va ser la primera (ajudes parèntesi), amb 5.419 sol·licituds abonades per 13,04 milions d'euros. A continuació figura la del sector del taxi, amb 4,58 milions d'euros que van arribar a 2.239 professionals. Després de les esmentades del sector de les celebracions se situen les d'àmbit cultural, amb 1,09 milions d'euros per a 460 beneficiaris. En últim lloc figuren les de sectors tradicionals (fallers, principalment), amb un import total abonat de 382.000 per a 171 sol·licituds.

El segon pla autonòmic s'obri a totes les activitats

El Govern valencià ha ampliat a tots els sectors econòmics la possibilitat d'accedir a les ajudes del Pla Resistir Plus amb independència del codi CNAE al qual estiga adscrita la seua activitat i ha obert el termini per a sol·licitar-les. A partir del 28 de juliol i fins al 20 d'agost es podran demanar novament aquestes ajudes, que cobriran també els costos fixos.