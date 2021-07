Miguel Boó denuncia que la Diputación de Pontevedra tiene "secuestrado" su libro por "intereses políticos"

En 2012, el periodista Miguel Boó defendió su tesis doctoral 'La mala prensa del eucalipto' en la Universidad de Vigo. En ella desmontaba los diez mitos que se habían ido forjando sobre el eucalipto y la celulosa en la prensa y sociedad gallegas durante 35 años. En 2015, consiguió que la Diputación de Pontevedra se la publicase, pero un cambio de gobierno hizo que su libro fuese "secuestrado por intereses políticos".

La tesis doctoral, en la que obtuvo un sobresaliente cum laude por unanimidad y en la que trabajó durante 10 años, hacía un análisis comparado entre las publicaciones de medios de comunicación gallegos sobre el eucalipto y los estudios científicos referentes al tema. "A mí me llamaba la atención que en Galicia todo el mundo dijera que el eucalipto era malo", explicó Boó a 20minutos.

Entre las principales conclusiones destaca la falta de rigor científico de los medios de comunicación, que solo recogieron opiniones de asociaciones y partidos políticos: "Es un poco como si ahora los periódicos recogiesen la opinión de Miguel Bosé sobre el coronavirus, pero no los testimonios de los científicos", dice el periodista.

"Eso para mí es de fascistas, inquisidores y totalitarios"

Boó creyó que podía ser interesante que la sociedad gallega conociese las conclusiones de su tesis y, tras tres años, consiguió que el comité de selección de la Diputación de Pontevedra editase y publicase 1.000 ejemplares de su libro, pero en ese momento se produjo un cambio de gobierno por el que subió al poder el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). El reparto de competencias, hizo que el BNG dirigiese el área de Cultura en la entidad provincial.

"A los pocos días me llamó un funcionario y me dijo que le habían dado instrucciones de que mi libro no se presentase en sociedad y que no se difundiesen los ejemplares ya impresos. En ese momento enfurecí", señala Boó. El periodista sostiene que desde el partido se niegan a divulgar una obra que consideran "a favor del eucalipto y, por tanto, en contra de su propia línea ideológica".

En los últimos tres años, asegura Boó, se han producido encuentros informales entre los responsables del Bloque y compañeros de profesión del periodista. La explicación que dan ante lo sucedido es siempre la misma: "Mientras nosotros estemos al frente ese libro no se va a distribuir".

"No les gustan las conclusiones, pero es absurdo, un libro no se puede secuestrar de ninguna manera. Eso para mí es de fascistas, inquisidores y totalitarios", lamenta el autor. "Mi libro está enterrado en los sótanos de la Diputación, la libertad de expresión es sagrada y estos señores no la quieren poner en práctica".

Boó cree que si sustituyesen a los responsables del área de Cultura se solucionaría el problema y su libro se pondría en circulación. "No creo que en su partido todos sean iguales, estoy recibiendo apoyo de votantes del BNG", asegura el periodista.

Aunque no va a emprender acciones legales a título personal, si ha puesto toda la información en manos de organismos competentes para que emprendan acciones legales si lo consideran oportuno.