La colaboradora televisiva y exconcursante de Supervivientes Marta López es una de las mayores defensoras de Rocío Flores y su madrastra, Olga Moreno y así lo demuestra día tras día en los platós. Sin embargo, en esta ocasión podría haber ido más allá y haber mentido.

Durante el programa Deluxe (Telecinco) en el que se usó un polígrafo para detectar las mentiras de las colaboradoras del espacio, en el que intervinieron Marta López, Belén Rodríguez y Nela, la madre de Melyssa Pinto.

"¿Te consta que Belén Rodríguez no ha vuelto al plató de Supervivientes porque así lo ha pedido Rocío Flores?", le preguntaba la poligrafista a Marta López, que respondía que no, que no sabía nada de ese veto que Belén Rodríguez ha denunciado en muchas ocasiones y por el cual ella se quedó prácticamente sin trabajo a causa de que así lo exigiera la hija de Antonio David Flores.

Pero el polígrafo reveló que supuestamente mentía, por lo que si hacemos caso a la máquina, Marta López sí sabía de la existencia de ese veto y por lo tanto, este sería real.

"A mí me dejaron de llamar para ir a plató de un día para otro y nadie me dio una explicación", insistía poco después Belén Rodríguez, que ha tenido duros desencuentros con los Flores y con Marta López en los platós.