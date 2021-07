Tu horóscopo diario: lunes 26 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 26 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a conseguir algo que realmente te importa mucho ahora ya que supone volver a disfrutar de algo que te gusta mucho y que de alguna manera habías perdido. Será un día muy intenso y feliz, una especie de reconciliación con la vida.

Tauro

Hoy te plantearás muy seriamente que para llegar a tu meta debes soltar amarras, perder el miedo a volar en libertad. Eso es algo que a pesar de lo que creas, no es nada complicado. Escucha tu corazón, él te dará la clave de lo que debes hacer.

Géminis

No es nada bueno que te dejes llevar por esas cosas que no puedes solventar y que suceden sin que puedas hacer nada, porque es el destino y es irreversible. Lo inteligente es trabajar en lo que sí puedes cambiar. Ponte a ello cuanto antes.

Cáncer

Cuando te levantes, dedícate una sonrisa y haz la promesa de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Apreciar lo que tienes y saborearlo a fondo es la opción que más satisfacciones te dará. No debes de tener dudas sobre eso.

Leo

Considera que lo más importante que quizá puedas hacer por ti es no meterte en asuntos ajenos, pero eso no significa que si ves algo que crees es una injusticia, te quedes de brazos cruzados, cuidado. Tampoco es malo actuar para salvar una situación.

Virgo

Hoy será conveniente que observes muy bien los movimientos a tu alrededor y evalúes a tus compañeros de trabajo, porque alguien te puede fallar cuando menos te lo esperes y sorprenderte desagradablemente. No todo el mundo es lo que aparenta.

Libra

No te quedará más remedio que aceptar lo que un superior te ordene en el trabajo, incluso si no estás de acuerdo con el asunto, no vas a poder decir ni hacer nada. Simplemente, hazlo cuanto antes y evita cualquier clase de polémica. Pero busca otras opciones desde ya.

Escorpio

Controla tu reacción si te encuentras con una persona de esas que te pide ayuda, pero que luego dice que lo sabe hacer ella o él y sientes que has perdido el tiempo. No merece la pena enfadarse. Simplemente, la próxima vez, ignórala.

Sagitario

Intentas llevar una vida sana y eso debes de aplicarlo incluso si estás de vacaciones, así que procura no pasarte en ciertos caprichos gastronómicos que luego te pueden perjudicar o hacer que te sientas mal. Mide bien todo lo que consumes.

Capricornio

: Comprender las necesidades de los demás, practicar la empatía es una de las cosas más importantes que debes hacer hoy. Así comprenderás ciertos comportamientos y dejarás las críticas que haces muy a destiempo.

Acuario

Es posible que alguien con quien tienes un acuerdo de trabajo de alguna clase, te presione para que lo acabes cuanto antes. Te agobiarás por el esfuerzo extra que se avecina, así que respira hondo. Intenta que no te desborde mentalmente.

Piscis

No exageres porque alguien te insista en que le eches una mano en un tema doméstico, ya sea tu pareja o quien comparte contigo la vivienda. Van a llevar razón en que debes de hacer tu parte, es tu responsabilidad y no la puedes eludir así como así.