Pablo Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra', preocupa a sus seguidores: "Hoy no hay stream"

Pablo Díaz consiguió hacerse con el último bote millonario de Pasapalabra, pero no ha desaparecido de la pequeña pantalla, ya que también ha protagonizado momentos en El Hormiguero.

Además, ha continuado cerca de sus seguidores, realizando diversos directos sobre música o con diferentes personalidades en la red social Twitch.

Sin embargo, este sábado dejaba preocupados a todos sus fans al anunciar que ese día no habría stream.

"Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la vacuna contra el Covid-19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana", confesó.

Sus seguidores han entendido su malestar y han llenado sus redes sociales de mensajes de apoyo y cariño para desearle su mejoría.

Este domingo, ha confesado que ya se encontraba mejor y que podría realizar el directo. "Ya estoy recuperado de la vacuna y voy a hacer stream musical", declaró.