Cs defiende la aprobación del "90%" de sus mociones pero critica que Espadas sólo cumpla "una mínima parte"

Pimentel ha defendido que la labor de oposición de Cs, que en el otoño de 2020 ofrecía al Gobierno local en minoría del PSOE un acuerdo de estabilidad, está centrada "en la necesaria y urgente reactivación social y económica" de Sevilla frente a la nueva crisis derivada de la pandemia, lo que se traduce en este curso político en 25 mociones centradas en el interés de la ciudadanía, 23 de ellas aprobadas y 15 de estas últimas por unanimidad, según ha detallado.

También ha señalado el caso de mociones en las que ha sido aprobado uno o varios de los puntos de acuerdo, indicando que "sólo dos de las mociones" de Cs han sido rechazadas, una de ellas por empate de votos a favor y en contra.

Además, ha destacado "la variada temática" de estas mociones, destinadas a "dar voz a muchos colectivos y entidades y a la mayoría de los distritos", rememorando "las centradas en barrios como Santa María en Triana, los Jardines de Hércules, la Alameda o Padre Pío"; otras relacionadas con el empleo, la mejora de la limpieza, la ocupación ilegal de viviendas, la soledad no deseada de las personas mayores, ayudas a los sectores afectados por la subida del precio de la luz, los "recortes estatales" en violencia de género o la prevención del acoso entre adolescentes en redes sociales".

También ha mencionado las medidas propuestas frente a la nueva crisis derivada de la pandemia o las de defensa del adoquín de Gerena, para la iluminación artística de monumentos o las conmemoraciones de los aniversarios de Bécquer, Alfonso X o los hermanos Álvarez Quintero, así como las relacionadas con la lucha contra la corrupción.

Empero, Pimentel ha criticado que el Gobierno local del socialista Juan Espadas sólo ha ejecutado según asegura "una mínima parte" de estas mociones aprobadas, reclamándole así que materialice estos acuerdos para que los sevillanos "den credibilidad al trabajo" plenario.

Y es que a su entender, "si ven que no llegan a materializarse (las propuestas), pueden tener la sensación de que sus reivindicaciones no sirven de nada" y que "al final es el Gobierno el que termina decidiendo, a espaldas del resto de los grupos, lo que se hace o no", algo que ha considerado "muy peligroso" al "poner en duda la transparencia" del Ayuntamiento.