VOX apuesta por potenciar la actividad económica en el medio rural de la provincia de Huesca, más allá del turismo

Ortega Smith, acompañado por el presidente de la gestora VOX Huesca, Rafael Pedraza, ha asistido esta semana a la inauguración de la sede de VOX en la capital altoaragonesa, sita en la calle Obispo Javier 2.

El también miembro del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha hecho una valoración "crítica" de la situación en la que se encuentra el Alto Aragón, ya que "desgraciadamente, Huesca es una de las provincias donde se tiene olvidada una parte de su riqueza y potencial".

Ortega Smith ha hecho referencia a aquellas poblaciones pequeñas que tienen "malas infraestructuras, donde es muy complicado desarrollar una actividad económica", en las que "las escuelas están cada vez más lejos y no tienen cerca un hospital para una atención rápida de emergencia", añadiendo que Huesca "no es un parque temático", donde lo que tiene que haber son "montañas pintorescas", valles nevados y unos "pueblecitos" donde no se puede tocar nada, "donde la gente tiene que venir a hacer turismo y nos olvidamos de que esos pueblos tienen que tener vida y economía".

En este sentido, ha valorado que las políticas del Gobierno autonómico del socialista de Javier Lambán "solo van dirigidas a las grandes ciudades".

Por todo ello, ha mostrado su apuesta por el entorno rural, por los agricultores, ganaderos, pequeños autónomos y empresas, en especial, las de turismo, que "han demostrado en la pandemia que cuando solo se vive del turismo y este cae, los pueblos se quedan muertos".

"Necesitamos que se potencie la posibilidad de desarrollar la economía. Es imprescindible que llegue la fibra óptica a los valles, que haya buenas infraestructuras", ha insistido Ortega Smith.

NUEVA SEDE

Sobre la nueva sede de VOX en Huesca, el secretario general de la formación a nivel nacional ha indicado que es un proyecto con la "puerta abierta" a aquellas personas que "han perdido la esperanza, que quieren soluciones y ser escuchadas, que llevan muchos años engañadas por otros partidos políticos".

Ortega Smith ha aprovechado para recordar que en siete años, el partido ha pasado de 25 personas a 69.000 afiliados, además de ser la tercera fuerza en el Congreso.

"Cuando decimos que vamos a estar en el Gobierno, nos tienen que tomar en serio, pero para eso hay que luchar, calle a calle, pueblo a pueblo. Por eso, os pedimos a todos vosotros que salgamos a la calle con la voluntad de convencer a un español más", ha dicho.

Por último, Ortega Smith ha contado que en su visita a Huesca ha aprovechado para reunirse con el equipo provincial, para tratar una estrategia con la que preparar las mejores candidaturas para las elecciones municipales de 2023, ya que "VOX quiere entrar con fuerza en los ayuntamientos y las diputaciones provinciales", como base para consolidar su proyecto de cara a las elecciones generales, en noviembre de ese año.