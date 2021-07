¿Qué países votan hoy la candidatura de Madrid para las listas de la Unesco y qué opciones tienen?

Madrid se juega en pocas horas el sello de la Unesco. La capital española cree cumplir con los requisitos para entrar la lista de Paisaje Cultural con su Paseo del Prado y el Parque del Retiro. Pero eso lo decidirá un total de 21 países que forman el consejo del organismo internacional. La coordinadora del expediente de la candidatura, Mónica Luengo, explica a 20minutos las claves de la votación.

¿Qué países forman parte del jurado?

Los países que forman el comité van rotando cada tres años. Este año están Australia, Bahrein, Bosnia Herzegovina, Brasil, China, Egipto, Etiopia, Guatemala, Hungría, Kyrgyzstan, Mali, Nigeria, Noruega, Oman, Rusia, Saint Kitts y Nevis, Arabia Saudí, Sudáfrica, España, Tailandia, Uganda.

¿Qué han hecho hasta ahora?

Todos ellos han tenido acceso a los expedientes de las candidaturas desde hace algunos meses y los han estado estudiando.

¿En qué consistirá la votación de hoy?

Los organismos asesores técnicos que tiene Unesco para el Patrimonio Mundial -que son Icomos para los bienes culturales y la UICN para los bienes naturales- han hecho una evaluación desde que se entregaron los expedientes de las candidaturas en febrero de 2019. Estas evaluaciones incluyen: una visita oficial de examen al lugar, informes varios (dependiendo del tema de la candidatura) de miembros de los organismos, reuniones entre expertos para discutirlos, petición de información adicional (si lo consideran necesario), evaluación de esta información, y debates de coordinación entre los informes de las visitas, los de los expertos... De forma que finalmente las candidaturas han sido revisadas por completo o parcialmente por al menos unas 10 o 20 personas expertas, dependiendo de la complejidad de la candidatura.

Se ha elaborado un informe final o recomendación que se hace público y que los países que votan tienen en consideración, pero no es vinculante por lo que ellos pueden seguir o no esa recomendación. Durante la sesión pueden discutir (o no) esta recomendación, o pedir que el país les aclare algún punto que no tienen claro referente al expediente o a la recomendación.

¿Qué tiene que pasar para que Madrid gane la candidatura?

Para que la candidatura de Madrid tenga éxito tendrán que ser favorables al menos 14 de los 21 países. Generalmente no se llega a la votación a menos que la discusión esté muy abierta e igualada, se prefiere llegar a un consenso sin que la votación sea necesaria, siempre que nadie se oponga . Generalmente el país no puede opinar a menos que se le pregunte directamente alguna cuestión o se le conceda excepcionalmente la palabra.

¿Existe posibilidad de que solo nos den una parte de la candidatura? En ese caso, ¿qué haría Madrid?

Con el informe que existe de Icomos, que reconoce el Valor Universal Excepcional (así se denomina al requisito indispensable para que cualquier candidatura sea declarada Patrimonio Mundial) para una parte del bien (Paseo del Prado) y aconseja retrasar la declaración para que el país tenga oportunidad de reformularla, lo peor que podría pasar es que efectivamente se aceptara esta recomendación. En este caso en uno o dos años, Madrid podría volver a presentar la candidatura después de haber trabajado en ella siguiendo las directrices de Icomos. En el mejor de los casos y si los países votantes así lo consideraran, podría declararse ya Patrimonio Mundial con algunas recomendaciones específicas menores que el país se compromete a llevar a cabo.