PP: "El PSRM se congratula de que el Gobierno central imponga mil trabas burocráticas para las ayudas de rehabilitación"

Mata ha contestado de esta forma a la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Consa Martínez, quien ha exigido al Gobierno regional de López Miras "que deje de hacer el ridículo y torpedear las grandes inversiones que llegan a la Región de Murcia por parte del Gobierno de España y los Fondos Europeos".

En este sentido, Mata ha advertido que este "volverá a ser un fracaso de Pedro de Sánchez por su nefasta gestión de gobierno", al igual que "se ha visto con el plan de solvencia empresarial que en la Región solo ha llegado al 6 por ciento de los beneficiarios que podían acceder a él".

Así, el 'popular' ha incidido en que estas ayudas "no responden a las necesidades de los ciudadanos porque la cuantía es poco atractiva y no despertará interés porque no permiten la rehabilitación integral de los edificios", algo que demandan los usuarios.

"Volvemos a ver cómo el Gobierno de la imposición y del no diálogo ha diseñado unas ayudas sin contar con las comunidades autónomas y vuelva a perder la oportunidad de perder el tren para impulsar la reactivación económica en el momento en el que más lo necesitamos", ha concluido el diputado.