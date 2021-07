El cambio de 'look' de Toñi Moreno antes de su vuelta a Telecinco

Toñi Moreno ha vuelto este sábado a presentar Viva la vida y lo continuará haciendo durante todas las vacaciones de Emma García que durarán varias semanas.

Antes de volver a ponerse al mando del programa en el que ya estuvo varios años, la presentadora ha decidido hacerse un cambio de look.

Toñi Moreno se ha decantado por la melena long bob, que tanto ha vuelto a ponerse de moda. Además, ha decidido subirse algunos tonos más el color de su cabello, luciendo un rubio muy favorecedor.

"Hoy tocaba cambio. No me asustan… y me refiero a la propia vida", ha confesado en una publicación en Instagram en la que podíamos ver su nuevo peinado.

La publicación se ha llenado enseguida de comentarios de compañeros de profesión y seguidores destacando lo bien que le quedaba este cambio de imagen.

La de Sanlúcar de Barrameda se encuentra muy ilusionada por regresar al que fue su plató y que vuelve a serlo cada verano.