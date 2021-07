J. K. Rowling revela que escribió fragmentos de Harry Potter sentada en un váter público

Es multimillonaria y una de las autoras con más ventas de libros de la historia. Creadora del universo de Harry Potter, que ha dado una saga de libros, otra de películas, parques temático y un sinfín de lucrativos negocios más, J. K. Rowling sigue sorprendiendo a sus fans con anécdotas sobre su pasado.

La escritora británica ha revelado que escribió parte de uno de sus libros en un baño público. Pero Rowling, de 55 años, se ha negado a revelar dónde ocurrió aquella escena, insistiendo en que está demasiado avergonzada por el recuerdo de aquel episodio.

"Una vez escribí un párrafo de Harry Potter sentada en un baño público. Literalmente. ¿Sabes que? Fue el momento, no tuve tiempo, 'va a tener que suceder ahora", dijo la autora, en declaraciones recogidas por The Sun.

"Quizás hubieran estado mejor escritos (los libros) si no hubiera tenido esa vida, pero eso es lo que era", dijo Rowling, a la que le preguntaron que si no creía que ese aseo público podría ser una fuente de ingresos si se encontraba. Pero agregó: "No le voy a decir a nadie dónde estaba ese baño, estoy demasiado avergonzada, no puedo creer que te haya dicho eso".

La primera novela de Potter se publicó en 1997 y la fortuna de la escritora se estima en algo menos de 1.000 millones de euros. J. K., cuyo nombre real es Joanne, decidió utilizar un pseudónimo para evitar la atención de su exmarido, el portugués Jorge Arantes.

"Salí de un matrimonio muy difícil y estaba un poco paranoica. Mi exmarido sabía lo que estaba escribiendo. Él nunca lo leyó, pero habíamos hablado de ello, así que si alguna vez se enteró, supongo que sabría que fui yo. Pero no imaginaba que iba a ser un éxito", reveló.