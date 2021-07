PSOE insiste en que hoy en día no se necesita una residencia en el casco de Toledo porque "hay plazas que sobran"

Así ha reaccionado la dirigente socialista en declaraciones a los medios en la plaza de Zocodover de Toledo donde el movimiento 'Hospitalito Ya' está recogiendo firmas para la apertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores 100% público.

Padilla ha pedido "coherencia al PP, coherencia con sus acciones y un poco de responsabilidad" y ha recordado que en 2011 cuando se terminó de rehabilitar el Hospitalito del Rey había una demanda y unas necesidades que tenían las personas mayores hace 10 años y en ese momento la expresidenta de la Junta María Dolores de Cospedal "decidió no abrir ese recurso" y los dirigentes del PP, Paco Núñez entre ellos, "les pareció bien que este recurso no se abriera".

Y sin embargo, ha lamentado la portavoz socialista, "hoy 10 años después cuando no hay demanda suficiente para un recurso residencial para mayores piden y recogen firmas". "Aplaudieron que no se abriera y hoy cuando no hay necesidad de plazas solicitan que se abra", ha criticado.

"¿Qué ocurriría si cualquier administración abriera un recurso público sin demanda suficiente? Estaríamos hablando de despilfarro y de que abrimos recursos públicos por encima de nuestras posibilidades", ha continuado la vicesecretaria del PSOE de Toledo.

Dicho esto, ha recalcado que "cuando los informes técnicos dicen que no hay lista de espera y no hay demanda de plazas para un recurso público de esas características con el coste que tiene, habrá que hacer caso a esa nueva realidad".

Igualmente, ha dejado claro que a día de hoy, "oficialmente", nadie ha pedido que se necesita un recurso de estas características porque exista una necesidad de los ciudadanos.