Esta es la mejor edad para casarse, según la ciencia

Seguramente nuestros abuelos contraían matrimonio cuando nosotros nos planteábamos nuestra vida académica: las edades medias a las que se contrae matrimonio han variado mucho a lo largo de los años. Pero, ¿cuál es la edad ideal?

Tom Griffiths y Brian Christian han escrito libro titulado Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, donde aplican algoritmos matemáticos a circunstancias del día a día o la vida cotidiana.

Uno de ellos apunta a que la mejor edad para comprometerse con un compañero de vida es 26 años, recoge el Mirror.

La regla de estos matemáticos dicta que una vez que haya completado el 37% del camino para completar algo dentro de un período de tiempo establecido, entonces has llegado al punto perfecto en el que tomar una decisión.

En este caso, si la persona busca su pareja perfecta entre las edades de 18 y 40 años, entonces es 26 es la edad ideal para contraer matrimonio, porque es el 37% del camino a través de esos 22 años.

De acuerdo con esta teoría, si eres menor o mayor de 26, vas a discutir demasiado y simplemente la relación no funcionará. Sin embargo, buscar a esa persona especial se conoce como un "problema de parada óptimo". Con más de 1.000 posibilidades, Christian y Griffiths explican que debes tomar la decisión en el 36.81% del camino.

Por supuesto, la regla del 37% no es perfecta, porque en realidad no tiene en cuenta el hecho de que nuestros gustos pueden cambiar entre las edades de 18 y 40, y es posible que estemos buscando algo diferente.