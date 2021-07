Casado pide que la Conferencia de Presidentes "sirva para algo" tras las críticas de Ayuso

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debería "empezar" por "convocar bien" la Conferencia de Presidentes y reclamó que "sirva para algo", como para pactar que sea una agencia independiente la que gestione la recepción de los fondos europeos y evitar nuevos casos de "concesión de ayudas irregulares" como el de la aerolínea Plus Ultra.

En una entrevista en Cope, el presidente del PP demandó que la Conferencia de Presidentes convocada en Salamanca para el próximo 30 de julio "no sea un mero encuentro en el que se les informa a los presidentes autonómicos de lo que Sánchez haya dicho en una rueda de prensa que curiosamente en esta ocasión también ha planificado para el día anterior".

Para el líder de la oposición, esta forma de operar implica "volver otra vez a la época de la pandemia", en la que Sánchez contaba a los presidentes regionales "lo que había dicho en el telediario del día anterior". Con respecto a lo que pueda tratarse sobre la gestión de los fondos en esta Conferencia de Presidentes, solicitó otra vez "objetividad y transparencia".

Recordó que lleva un año pidiendo la creación de una agencia independiente para el reparto de los fondos. "Si no, estamos llegando a un momento en el que el Gobierno da los fondos a quien le da la gana porque le da la gana”, lo cual “se ha visto en el caso Plus Ultra, el de una aerolínea con un solo avión venezolana que ahora una juez ha parado porque claramente era una concesión de ayudas irregular".

"Pero esto puede pasar en todos los sectores", alertó Casado, por lo que demandó que haya objetividad en la gestión de los fondos y "que no haya clientelismo e incluso prácticas que sean irregulares” porque "esto puede tender a la corrupción". Recordó aquí de nuevo, como en otras ocasiones, que "los ERE de Andalucía también tenían un competente de ayudas europeas".

Como "Europa no puede llegar a controlar lo que es el desarrollo de la concesión de los fondos", dijo que "esto tiene que controlarlo el Parlamento o la Administración española". "Y este Gobierno lo que ha hecho es que el Parlamento no controle", recriminó el presidente de los populares al jefe del Ejecutivo.

En el caso de las comunidades del PP, anticipó que en la Conferencia de Presidentes no se olvidarán de las cuestiones relacionadas con la agricultura, porque están "preocupados" por la negociación de la Política Agraria Común (PAC). En este sentido, censuró que el ministro, Luis Planas, haya anunciado un acuerdo "que no se ha producido y que él sabía perfectamente que no se iba a producir".

"En esta PAC no puede haber ni vencedores ni vencidos", enfatizó Casado, antes de advertir de que "no podemos perder ni un solo euro de la PAC". Además, reclamó que en los fondos de reconstrucción entre también el sector primario. "Este es un Gobierno al margen del campo", deploró, y recordó que la agricultura y la ganadería suponen más de dos millones de empleos.

En este punto, Casado denunció que "lo que pretende este Gobierno es introducir modificaciones en los hábitos de consumo de los españoles", como en su opinión se ha visto "con el disparate de la carne" y la propuesta del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de reducir su ingesta. Valoró de que esto también supone ir "contra la dieta mediterránea".

De esta manera, Casado ahondó en su crítica al Gobierno por "no confiar en todos los sectores que no dependen de él", sea el agrario, el ganadero, los autónomos o el turismo. "Solo quieren sectores regulados", se quejó.