Levi Díaz, del equipo de Melendi, gana 'La voz kids': "El esfuerzo tiene su recompensa"

Este viernes, Antena 3 emitió la final de La voz kids, un concurso cuyo ganador obtendría un premio consistente en la grabación de un single y en llevarse una beca de 10.000 euros para completar su formación musical.

Quienes pudieron optar a este premio fueron Manuel Ayra y Rocío Avilés por parte del equipo de David Bisbal, Lola Avilés y Javier Crespo por parte de Vanesa Martín, Jesús del Río y Levi Díaz por parte de Melendi... y, por último, Nazaret Moreno y Jesús Montero por parte de Rosario.

Finalmente, el ganador fue el barcelonés Levi Díez, del equipo de Melendi, aunque este último no pudo audir a la gala por encontrarse indispuesto. El asturiano comentó que siempre supo que Díaz tenía algo especial que le diferenciaba.

En su cuenta de Twitter, la presentadora del talent infantil, Eva González, destacó que el joven era todo un ejemplo de que el esfuerzo tiene su recompensa. Y es que, en la anterior edición, Levi no consiguió aprobar las audiciones a ciegas, mientras que ahora se ha convertido en el flamante ganador.

Para la final, este se decantó por la emotiva y poderosa Never Enough de la película The Greatest Showman (2017). Además, el niño cantó Mamá no junto a Pablo López, que acudió acompañado de su inseparable piano.