Tu horóscopo diario: sábado 24 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 24 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Para ti es muy importante creer en los demás, su credibilidad, poder fiarte de los amigos o de la pareja y hoy es my posible que exijas a alguien que te explique bien un asunto sobre el que estás empezando a tener dudas. Las mentiras no te gustan.

Tauro

Si ahora ves que no sale un proyecto en el que has estado trabajado mucho, pues no debes ponerte triste, acéptalo porque forma parte de la carrera de fondo que es la vida y piensa que ya tendrás otras oportunidades, porque así será dentro de poco.

Géminis

Acepta los elogios que pueden llegarte de alguien que te quiere mucho, aunque no es de tu familia ni de tu círculo cercano. Ese afecto es algo que te llega hondo y es merecido porque la labor que estás haciendo es muy útil para todos.

Cáncer

No te pongas a hablar mal de nadie hoy, por mucho que sientas que estás en lo cierto y que su comportamiento merece esa opinión. En ocasiones, es mucho mejor quedarse callado o callada y dejar que la ocasión llegue para ver cómo alguien obtiene su merecido.

Leo

No intentes cambiar a una persona y menos si es tu pareja. Es mucho más importante para la relación que la aceptes como es y no te plantees nada más, porque si lo que pretendes es llevarla a tu terreno, las cosas se pueden tensionar demasiado.

Virgo

No debes caer en el desánimo y ponerte el parche antes de la herida. Si piensas en negativo, no vas a conseguir más que sentirte sin ánimo ni fuerzas y no conseguirás lo que pretendes. Es mejor que empieces a valorar que puede tener solución lo que te parece que no la tiene.

Libra

Hoy enderezas el ánimo porque hay alguien cercano que te va a hacer reír y eso es lo que más necesitas y lo que más vas a agradecer. Deja que toda esa corriente de simpatía y esa manera divertida de contemplar las cosas te llegue como un bálsamo.

Escorpio

Hay un cambio de lugar, de vivienda o de ciudad que te puede traer algún quebradero de cabeza o al menos bastantes molestias, pero al final conseguirás hacerlo y luego ya respirarás con tranquilidad. Procura que sea todo para mejorar tu vida.

Sagitario

Ya ves mucho más cerca ese objetivo que te has propuesto y que tiene que ver con la salud, con mejorar tu organismo. Desde luego, no te faltará valor ni optimismo para dar un giro a muchas cosas y cambiarlas por una vida más equilibrada.

Capricornio

No pienses que se acaba lo bueno si estás cerca de terminar las vacaciones, simplemente piensa en lo que has disfrutado y que has retomado fuerzas para seguir y que ese respiro te ha ayudado a ver las cosas con otra perspectiva.

Acuario

La luna llena en tu signo hoy te puede provocar varios efectos que quizá no sean del todo amables, como por ejemplo que quieras hacerlo todo de una manera atropellada y te salga más o cometas un error. Ve despacio, intenta controlar más.

Piscis

Es un buen día para intentar aclarar las cosas con alguien, que bien puede ser tu pareja, que no estén claras o algún malentendido que se haya producido y que puede que te haya afectado de una manera especial. Tendrás tiempo para conversar sobre todo eso.