Hospitales madrileños tardan hasta 5 días en dar los resultados de una PCR

Los hospitales de la Comunidad de Madrid se encuentran en un "atasco brutal", como así lo califican los propios sanitarios que trabajan en los centros de salud de la comunidad autónoma.

La falta de pruebas PCR para rastrear los contactos de aquellas personas que han dado positivo, sumado al tiempo de espera que se prolonga hasta cinco días, están colapsando los hospitales de la región.

Varias personas han relatado a 20minutos sus casos personales que evidencian esta saturación. Para proteger su identidad, se han utilizado nombres ficticios.

Este martes, Manuel acudió a urgencias de la Fundación Jiménez Díaz al detectarse "síntomas compatibles con el coronavirus" por recomendación de su médico de cabecera para realizarse una prueba PCR. "Estaba llenísimo de gente, yo nunca había visto las salas de espera de urgencias con tanta gente", declara.

Tras hacérsela, la enfermera le aseguró que "en seis horas tendría los resultados", sin embargo no fue así. Este miércoles, aún no había recibido la notificación, y decidió reclamarlo al hospital. Fue entonces cuando le dijeron que no era cierto, que "estaban tardando 24 horas".

Llegado el jueves y sin tener noticias, mandó "una reclamación por escrito". La respuesta del hospital fue que "podían tardar hasta 72 horas", aunque en una llamada posterior le dijeron que "tardarían 48 horas".

Este viernes le confesaron que "tenían un atasco brutal y que estaban tardando hasta cinco días porque tenían muchísimos casos".

En vista de que no obtenía los resultados y que por su trabajo había tenido contacto con muchas personas, decidió realizarse un test de antígenos comprado en la farmacia. El resultado que ha obtenido es negativo, pero desconoce si tiene que continuar confinado.

Descoordinación con los días de cuarentena

Iria pasó un fin de semana con varios amigos, de los cuales dos dieron positivo el lunes. Ella acudió a su centro de salud, Campo de la Paloma, a solicitar una prueba PCR ese mismo martes. Allí le aseguraron que "ellos no hacían PCR" y que si quería se "aislase dos o tres días y si tenía síntomas que llamase a mi médico".

La joven decidió no darse por vencida, y consiguió que en otro ambulatorio de la comunidad le hicieran la prueba. Tras dar como resultado negativo, le dijeron que tenía que permanecer 10 días en cuarentena.

Después de cuatro olas y 16 meses de pandemia, la situación tanto en los centros de salud como en hospitales vuelve a dificultar los rastreos.

Retrasos en los rastreos

Una compañera de trabajo de Juan dio positivo en Covid-19 este lunes y se lo comunicó a sus contactos más cercanos. Fue entonces cuando este llamó a su centro de salud, Isabel II, y no le cogieron el teléfono. Ante la imposibilidad de ponerse en contacto, acudió personalmente.

"Me dijeron que me aislase en casa y que ya me llamarían los rastreadores de mi compañera", relata. Pero, al tener que ponerse la segunda dosis en pocos días, decidió realizarse este miércoles un test de antígenos en la farmacia.

"Salió positivo casi al instante", reconoce, por lo que decidió pedir una cita a través de la aplicación de Sanidad. Su sorpresa fue que no pudo obtener ninguna hasta el próximo martes, lo que supone seis días después del resultado.

Este viernes ha acudido a urgencias del Hospital Infanta Cristina para solicitar una PCR que confirmara el resultado, pero se han negado a realizársela, asegurando que "con el test de antígenos y los síntomas es suficiente".