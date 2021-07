PSPV denuncia Barcala per suposada malversació i prevaricació per contenidors de roba "il·legals"

Sobre aquest tema, el PSPV recorda que ha reclamat fins a en dos ocasions que s'adopte aquesta mesura sense que l'equip de govern adopte cap acció, malgrat que en un ple l'edil de Neteja, Manuel Villar (PP), assegurara que s'anaven a retirar aquells contenidors que es trobaven en situació irregular, segons ha indicat la formació en un comunicat.

Així mateix, el PSPV ha mostrat la seua "sorpresa" per que fóra el propi equip de govern qui confirmara, arran d'una declaració institucional, que aquests contenidors "mancaven dels permisos pertinents per a la instal·lació en la via pública". Per açò, davant aquesta inacció "els socialistes no hem tingut més remei que posar el cas en mans de la Justícia", argumenten.

Sanguino ha asseverat que "l'últim responsable d'aquest descontrol és l'alcalde" i que en els mesos de confinament "vam perdre el control sanitari de l'ús dels contenidors de roba usada perquè l'alcalde no va ordenar a la Policia Local el seu precinte, com sí va fer amb els legals de Proyecto Lázaro".

"Barcala va tindre l'oportunitat de retirar en eixe moment de la via pública aquests contenidors perquè no es fera un mal ús d'ells, però no ho va fer com és la seua obligació, per la qual cosa va cometre una greu irresponsabilitat", ha afegit.

Per la seua banda, Millana ha assegurat que quan ha governat el PSOE "hem procedit a retirar els contenidors il·legals, no entenem el procedir de Barcala i la permissivitat que té ara, amb més d'un centenar de contenidors d'aquest tipus que s'estenen per tota la ciutat".

Igualment, han recordat que el PSPV va sol·licitar el 18 de febrer de 2020 davant el Registre de l'Ajuntament l'expedient complet relatiu a les instal·lació de contenidors de recollida de roba i que el consistori va contestar que "només tenien contret contracte amb l'Associació Proyecto Lázaro".

Així, la formació va instar al fet que es resolguera aquesta "anomalia", però, asseguren, que "el problema no es va solucionar". Davant açò, el PSPV va tornar a demanar l'1 de juny per registre la retirada dels contenidors per mancar de contracte amb l'Ajuntament, "sense rebre contestació, ara com ara, per part de l'equip de govern".

En definitiva, han qualificat aquest nou cas com una altra situació de "falta de transparència" de l'equip de govern i han subratllat que es va traslladar una queixa el 13 de gener de 2021 al Síndic de Greuges, contra l'Ajuntament d'Alacant, per propiciar i mantindre contenidors de roba que manquen de permisos per a ocupar la via pública i que són un potencial perill per a la salut, per suposar un focus de contagi ja que no es tracta la roba amb plenes garanties.

VILLAR (PP): "SANGUINO TORNA A FER EL RIDÍCUL"

El regidor de Medi ambient, el 'popular' Manuel Villar, ha respost les declaracions i a la denúncia presentada pel PSPV sobre els contenidors de roba usada i ha recordat que "s'estan retirant tots els que es detecten, des que fa tres mesos que l'Ajuntament va assumir la seua recollida com un residu amb el contracte firmat al maig amb Proyecto Lázaro pel Servici de Neteja Viària i Gestió de Residus".

Al mateix temps, ha apuntat que "anteriorment era només un conveni amb Assumptes Socials per a un programa d'inserció soci-laboral, que a més no establia cap exclusivitat", segons un comunicat municipal.