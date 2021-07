La tramitación del Impuesto de Sucesiones en País Vasco es "mejorable", según OCU

El estudio, ha explicado OCU, revela "significativas diferencias" entre comunidades autónomas. En concreto, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa destacan por la falta de servicios de ayuda para la tramitación de la autoliquidación.

La OCU ha indicado que, tal y como se explica en un artículo publicado en la revista 'Dinero y Derechos' de julio, la Hacienda Foral de Álava no dispone de un servicio en oficina para la confección de la autoliquidación, carece de herramientas on line para la valoración de inmuebles y no admite la presentación telemática.

La Hacienda Foral de Gipuzkoa, por su parte, tampoco dispone de un servicio en oficina para la confección de la autoliquidación, pero al menos admite la presentación y el pago on line, aunque solo mediante el Certificado FNMT o el identificador autonómico.

La Hacienda Foral de Bizkaia, en cambio, sí dispone de un servicio para la confección de la autoliquidación y también admite su presentación on line. Es más, admite que el heredero le presente los documentos y que sea la administración la que calcule el impuesto y mande la liquidación cuando la tenga lista.

Sin embargo, ha apuntado la OCU, carece de herramientas on line para la valoración de inmuebles y tampoco acepta el pago telemático. Y al igual que Gipuzkoa, solo contempla los identificadores del Certificado FNMT y el identificador autonómico, no así el DNI electrónico o la Clave PIN.