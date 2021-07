La Xunta destaca el potencial de la industria de transformación de productos del mar, "comprometida y eficiente"

En estos términos se ha expresado la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en su visita este viernes a las obras de la fábrica de transformación y conservación de especies procedentes de la pesca que la empresa Frigonor Coldstore construye en el polígono de A Tomada, en el ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, donde está el puerto pesquero líder en la descarga de túnidos de Galicia. En la visita ha participado también la directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Mercedes Rodríguez.

Allí, la titular de Mar ha destacado la necesidad de contar coninstalaciones que "busquen el ahorro energético y que cuenten con procesos más eficientes y responsables en la protección del medio ambiente". En este sentido, Rosa Quintana ha recordado que el Gobierno gallego promueve este tipo de actuaciones a través de las ayudas a pymes de transformación de productos del mar.

Además, ha explicado que, en el marco de estas aportaciones, la Xunta aprobó un apoyo de siete millones de euros para el proyecto de la nave de Frigonor Coldstore, que prevé crear más de 30 empleos directos en su entorno.

INSTALACIÓN CON PARQUE FOTOVOLTAICO

La conselleira ha explicado que la futura instalación de la empresa también aplicará nuevos procesos y sistemas de gestión "en aras de impulsar la seguridad laboral". "La eficiencia energética de esta nave se materializará en un parque fotovoltaico que estará en la misma parcela", ha asegurado Quintana.

En un comunicado, la consellería do Mar ha indicado que la instalación -de más de 8.000 metros cuadrados y con una altura de 12 metros-, incluirá dos plantas para la elaboración, dos cámaras de almacenamiento en congelación a -45º C y a -20º C, y una zona para operaciones logísticas y de clasificación con acceso a ocho muelles de carga y descarga.

También dispondrá de un espacio para oficinas e instalaciones laborales. Estas zonas se destinarán a la manipulación,transformación, conservación y almacenamiento frigorífico de especies pesqueras como el atún, el atún rojo, el gambón argentino y el calamar procedente del caladero malvinense.

AYUDAS AL SECTOR

Quintana ha apuntado que el potencial y compromiso del sector "es correspondido" por la Xunta con los apoyos destinados a este sector mediante las ayudas que este año se traducen en más de 26 millones de euros. De esa cantidad de aportaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), más de 22,4 millones de euros se corresponden con la convocatoria de 2021 para mejoras en las pequeñas y medianas empresas de transformación de los productos del mar.

De esta línea de ayudas se beneficiaron entre el 2016 y el 2020 más de 230 iniciativas por valor de más de 57 millones de euros, entre ellas la de Frigonor Coldstore. Otros cuatro millones de euros son de los apoyos que forman parte del plan 'Avantemar' para compensar la caída de ingresos en las empresas de transformación de pescados y mariscosentre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 a consecuencia delcoronavirus.

Tal y como ha señalado el departamento del Gobierno gallego, para estas aportaciones está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de julio y con ellas la Xunta subvencionará hasta el 50% de las pérdidas de facturación inscritas, siempre y cuando estas sean por lo menos de un 20% en relación con los ingresos medios para el mismo período en los tres años anteriores -2017, 2018 y 2019-.

En el caso de empresas con menos de tres años, deberán tener actividad durante por lo menos el año natural 2019 completo y el cálculo se realizará teniendo en cuenta ese ejercicio.