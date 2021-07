La Generalitat finança projectes experimentals en Ford amb 3,8 milions

Aquest acord servirà per a finançar projectes d'inversions productives sostenibles; és a dir, inversions per a millorar la protecció mediambiental i l'eficiència energètica en el procés de fabricació tant de vehicles a motor com de motors. També es duran a terme projectes de desenvolupament experimental en el sector de l'automoció amb impacte a les empreses i pimes de la Comunitat Valenciana, on la firma té la factoria d'Almussafes.

Implica, per exemple, el desenvolupament i validació de prototips de vehicles per a incorporar tecnologia híbrida i millora en les emissions, prototips d'un nou vehicle CX482, un nou procés innovador i prototips de bateries elèctriques per a vehicles, un prototip d'una nova variant de motor i noves tecnologies d'automatització per a la millora substancial en els processos de producció de vehicles i motors.

També es contemplen actuacions innovadores amb impacte en les empreses i pimes valencianes i el desenvolupament d'un sistema intel·ligent d'automatització de la producció, logística i manteniment de les línies de producció de la planta de muntatge.

Amb aquests projectes es pretén millorar la competitivitat, l'eficiència industrial i la sostenibilitat econòmica i mediambiental, incrementar l'oferta de productes de valor afegit i la transformació, optimització i millora tecnològica dels processos decisius per a la continuïtat de l'activitat de la planta com a referent a nivell europeu.

Altre dels objectiu és potenciar la formació i l'ocupació, tant del personal de la marca com dels seus proveïdors. El conveni entrarà en vigor quan es signe i s'estendrà fins a cap d'any.