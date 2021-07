García Egea: "si Pedro Sánchez es Superman, la Justicia y el Estado de Derecho es su kryptonita"

EDU BOTELLA

"Porque el mayor fracaso de la lucha contra la pandemia que ha perpetrado este Gobierno ha sido el Estado de alarma, y el Tribunal Constitucional le ha dicho que ha sido una chapuza jurídica", según García Egea, quien ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya dijo en el debate del primer sobre esta figura le dijo que era un "estado de excepción encubierto".

Además, cree que la Justicia dirá a Pedro Sánchez "lo que piensa de los indultos, hechos contra la ley, contra el criterio de la Sala, contra el tribunal sentenciador y contra el criterio de la Fiscalía". Asimismo, ha señalado que la Justicia va a deliberar sobre el nombramiento de una ministra socialista como Fiscal General del estado, y esta semana la Justicia "también ha puesto negro sobre blanco que las ayudas a la compañía Plus Ultra están bajo sospecha".

"Ningún autónomo ni de la Región ni de España ha recibido una sola ayuda de Pedro Sánchez, pero sí lo ha hecho Plus Ultra, los amigos de Ábalos y del chavismo", según García Egea.

García Egea ha hecho estas declaraciones durante la clausura de los Cursos de Verano del PP de la Región de Murcia celebrada en La Manga, junto al presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.

García Egea ha hablado del peso de la política internacional de Pedro Sánchez y del peso que el Gobierno de España le da a la Región de Murcia. A este respecto, ha recordado que la Comunidad de Murcia tenía un secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y "tampoco se notaba mucho" porque "si sales a la calle en La Manga y preguntas quién, no lo sabe nadie".

"El peso que tiene que tener la Región para Pedro Sánchez es poner al presidente de Paradores, y del resto de cuestiones de la Región ni se le espera", ha lamentado. Por ello, ha ensalzado que "la única forma de que la Región de Murcia se escuche en Madrid es que Pablo Casado sea presidente del Gobierno". García Egea ha señalado que la Región tiene hoy el mismo peso en el Gobierno de España que "Pedro Sánchez tiene en Estados Unidos".

Así, ha considerado que Pedro Sánchez "ha hecho historia en un asunto clave: es la primera vez en 40 años de democracia que va un presidente del Gobierno a Estados Unidos y no lo recibe nadie de la Administración americana". "Si Sánchez que se quería ir de vacaciones a Estados Unidos, que lo hubiera hecho, pero lo de montarse tres reuniones allí para decir que está de visita multilateral no cuela", ha aseverado.

García Egea ha recordado que, de sus estancias por motivos académicos en los Estados Unidos, "hay una tienda de los presidentes justo enfrente de la Casa Blanca en la que hay una réplica del despacho Oval", por lo que le ha recomendado "que vaya allí a hacerse una foto" para que "los españoles veamos, al menos, que ha pasado por un sitio por el que le han atendido".

"PEDRO SÁNCHEZ DA POR PERDIDA LA REGIÓN"

Ha valorado que una de las consecuencias del cambio de Gobierno es que "Pedro Sánchez ha dado por perdida la Región" porque "sabe que no tiene nada que hacer aquí: nos ha atacado con el trasvase; nos intentando subir los impuestos; ha olvidado absolutamente el Mar Menor; nos ha ninguneado en los PGE y en materia de infraestructuras".

García Egea ha destacado que en la Región "hay partido y hay gobierno". "Más allá de un eslogan, es una declaración política, porque significa que el partido es el depositario de nuestros principios y de nuestros valores, y es la correa de transmisión entre los que confían en nosotros y los que aplican ese programa". Por tanto, señala que "si no tenemos un partido que sea capaz de aglutinar a una mayoría de españoles entre los ciudadanos y la acción de gobierno, tenemos un problema".

"Otros no tienen partido y, por tanto, están empezando a perder el Gobierno y eso les pone muy nerviosos", según García Egea, quien ha remarcado que Pedro Sánchez "no tiene un partido, sino una corte de aduladores que le dice a todo que sí, y al que le lleva la contraria lo manda al cuarto oscuro, como ha pasado con Ábalos y su equipo más cercano".

Ha ensalzado a José Ballesta, que "ha sido injustamente tratado por sus socios de Gobierno" y "demuestra que, o el PP tiene un peso específico en sus gobiernos, o no sabemos lo que puede pasar".

ALMEIDA: "EN MURCIA EMPEZÓ TODO"

Durante su intervención, Almeida ha saludado también "muy especialmente" a Ballesta, a quien ha presentado como "ejemplo de servidor público" que "ha sido víctima de las intrigas entre el PSOE y Cs", aunque cree que los ciudadanos del municipio de Murcia "ya sabían que tenían un extraordinario alcalde".

Ha señalado que el logo de la Escuela de Verano del PPRM "es muy acertadamente una ola: porque la ola del cambio de ciclo político empezó precisamente aquí y os tenemos que estar muy agradecidos todos los españoles" tras esa moción de censura "tramposa con el efecto 'Teo' y con López Miras a la cabeza".

"Hicisteis que luego en Madrid, el PP sumara más escaños que toda la izquierda junta y que todos los españoles se dieran cuenta de que el Gobierno de Pedro Sánchez está completamente en el tiempo de descuento", ha señalado Almeida.

"Con Casado en la Presidencia del Gobierno, los murcianos pueden tener la seguridad de que no habrá cambalaches con el agua, sino que se garantizará la suficiencia hídrica", ha destacado Almeida, quien no se ha mostrado partidario de leyes de memoria democrática, sino de que "el aeropuerto de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva" y de que "se deje de señalar entre buenos y malos".

Ha recordado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, decía que esta ley iba a evitar que se repita la Guerra Civil. Al contrario, Almeida ha afirmado que "lo que evita que se repita la Guerra civil es la Constitución de 1978". A su juicio, "lo preocupante es que tenemos un Gobierno de España más atento a reabrir las heridas que cerraron nuestros abuelos que a buscar el mejor futuro de los españoles".

"Que un presidente vaya a Estados Unidos y la única repercusión pública es que le comparen por su físico con Superman es un drama para España", según Almeida, quien se pregunta por qué Sánchez "no pisa las calles de España", y cree que no lo hace "porque no puede engañar a nadie más".

Ha recordado que "el CIS de Tezanos" dio una ventaja de 5 puntos al PSOE, y cree que lo deben "ver muy mal" porque si las cosas le van tan bien, no sabe "por qué tienen que cambiar el Gobierno".

"UN PARTIDO FUERTE"

Finalmente, López Miras ha explicado que la Escuela de Verano ha servido para hacer "más partido". De hecho, ha señalado que la Región tiene un Gobierno "de libertad" gracias a que "había un partido fuerte" y a que tiene un secretario general del PP que es de la Región.

"Gracias a eso, en la Región se inició el cambio de tendencia que va a llevar a Pablo Casado a la Moncloa; y gracias a eso, en el Ayuntamiento de Murcia dentro de dos años volveremos a retomar esa Alcaldía dentro de dos años con mayoría absoluta", según López Miras, quien ha indicado que "quedan dos años para explicarles a los murcianos qué es lo que queremos hacer".

"Tenemos dos años para explicar a los murcianos por qué necesitamos infraestructuras que ya estaban paradas con un secretario de Estado que era de la Región: imaginad ahora sin nadie de la Región en el Gobierno de España", según López Miras, quien ha aseverado que "ese es el peso que tiene la Comunidad de Murcia para Sánchez".