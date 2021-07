La Audiencia de Madrid prorroga la prisión al Rey del Cachopo

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido prorrogar la prisión provisional para César Román, el Rey del Cachopo, tras ser condenado a 15 años de cárcel por un delito de homicidio cometido en agosto de 2018 sobre su pareja Heidi Paz.

Según el auto, la Sala ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia dictada. La defensa del acusado se había opuesto a la prórroga de la prisión ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordene la repetición del juicio.

La letrada de la defensa Ana Isabel Peña ha anunciado que va a recurrir esta decisión ya que ha asegurado que durante el procedimiento "se han ido violando todos y cada uno de sus derechos fundamentales".

"No esperábamos otra resolución que no fuera en este sentido, aún conociendo que no corresponde la ampliación de la prórroga a la mitad de la pena porque no se da ninguno de los requisitos establecidos por la ley. Solo quieren asegurarse que César continúe en prisión hasta que se repita el juicio tras ser anulado, todo ello si puede repetirse", ha informado la abogada en un comunicado.

En la misma línea, ha asegurado que este auto "solo obedece al temor de que al repetirse el juicio en caso se declararse la nulidad del mismo, César continúe en la cárcel hasta que se repita el juicio, si es que se puede repetir".

Desde la defensa han asegurado que "siempre han sabido" que no se le han puesto "las cosas fáciles" al implicado y que se han visto obligados a "utilizar todos los medios legales para que se vea la verdad, la inocencia de César Román". "Estamos preparadas para seguir luchando contra todas las resoluciones que van a seguir llegando en el mismo sentido", ha apuntado.

Delito de profanación de cadáver

La condena se impone después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años. Los miembros del jurado le declararon culpable también de un delito de profanación de cadáver, lo que no ha sido contemplado por el tribunal.

En una sentencia, los magistrados de la Sección 26 penan al Rey del Cachopo por homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. Además, se le imponen cinco años de libertad vigilada una vez que sea excarcelado.

Los magistrados consideran que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

La sentencia señala que el descuartizamiento se produce para encubrir su propia conducta homicida, por lo que el delito de homicidio lo absorbe y lo tiene como agravante para la pena en su grado máximo.

El torso de Heidi Paz se halló en el interior de una maleta que se localizó el 13 de agosto de 2018 en la nave que César alquiló poco antes para ubicar su sexta sidrería. La principal prueba de cargo en el juicio fueron las huellas con AND del empresario localizadas en la maleta y en los botes de sosa cáustica empleados para rociar el cadáver.

El acusado defendió en la vista oral que la que fuera su pareja bien estaba viva en Honduras o bien habría acabado con ella una supuesta banda organizada de vuelcos de drogas, una tesis negada por los investigadores del Grupo VI de Homicidios.

La sentencia considera probado que el crimen se cometió en la madrugada del 5 de agosto de 20018 después de que la chica acudiera al piso de César en Vallecas tras celebrar un cumpleaños con unos amigos.