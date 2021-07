Acord per a crear la càtedra de la Mediació entre la UV i la Generalitat

Aquesta càtedra durà a terme actuacions d'investigació, difusió i divulgació de la mediació com a mètode alternatiu de justícia per a resoldre conflictes a través dels mitjans adequats de solució de controvèrsies, que han demostrat la seua eficàcia com a vies a través de les quals les persones poden gestionar les seues discrepàncies.

Enfront del litigi, l'accés a aquesta via busca afavorir la cultura de la pau i el diàleg i contribuir a la desjudicialització dels conflictes. És set vegades més ràpida i cinc vegades més barata que la justícia ordinària que s'imparteix als tribunals.

Des de 2018, la Comunitat Valenciana compta amb una llei de Mediació que amplia l'estatal que limitava aquesta via a la jurisdicció civil i mercantil.