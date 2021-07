Verónica Echegui revela que sufrió dos agresiones sexuales en su adolescencia: "Es importante naturalizarlo"

Verónica Echegui se define como feminista y bisexual en su entrevista para el último programa de Badoo Este es el mood, centrado en el placer femenino. Para presentar su nueva película, Donde caben dos, la interprete se confesó sobre sus propias experiencias sexuales.

Echegui asegura que el feminismo fue una de las claves en su camino para conocerse a sí misma: "Yo no me respetaba, ni me escuchaba y ni conocía mi deseo", ha contado.

Ahora quiere dedicarse a educar a todas aquellas chicas jóvenes que no conocen los peligros que pueden encontrarse. Por eso, ha creado y dirigido un corto llamado Tótem Loba que recrea una de las peores experiencias que sufrió de adolescente.

"Aparte de múltiples situaciones de acoso, de violencia de muy diferentes tipos, he vivido dos agresiones sexuales en mi adolescencia" ha confesado la actriz. "Para mí es importante naturalizar mi sufrimiento porque yo no hice nada malo, yo no estaba en un buen momento y esos son los escenarios en los que los depredadores sexuales se aprovechan para utilizar tu miseria y abusan de ti, que es lo a mí me sucedió en las dos ocasiones".

Una trágica historia que Verónica quiere hacer llegar a las "chavalas de 13, 14 años que comienzan a salir por la noche". La madrileña recuerda sus aventuras nocturnas de adolescente y se sorprende de que nadie la avisara de los peligros que existen.

"A mí me gustaría que con 13 años me hubieran dicho: 'mira, cariño, la vida es maravillosa, pero hay mucha oscuridad también y hay situaciones que te puedes encontrar muy jodidas'", ha reivindicado

El siguiente objetivo de Verónica Echegui es expandir la educación sexual. "Se habla de feminismo pero ¿dónde están los cambios? Es necesario una reforma de la educación para que a los chavales se les explique que, por ser mujeres, no somos objetos y que merecemos el mismo respecto que cualquiera".

La confesión de la actriz es un paso más a dar a conocer todo el daño que la sociedad patriarcal sin educación ha provocado y sigue provocando. Con su naturalidad, espera poder educar sobre las claves del feminismo a muchos chicos y chicas jóvenes.