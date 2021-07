Martínez (APV) considera "muy razonable" que València sea sede de Puertos del Estado, aunque reconoce que es "difícil"

Martínez se ha manifestado en estos términos, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Para el responsable de la APV, "no hay ninguna razón en un estado que se parece bastante a un modelo federal para que todos los servicios estén centralizados", y se ha referido como ejemplo al modelo Alemán.

No obstante, ve "difícil" que se produzca, ya que implicaría el traslado de funcionariado, pero ha señalado que "sin lugar a dudas se puede hacer", "y más hoy con los medios tecnológicos", que permiten que se pueda llevar a cabo la actividad "en cualquier otro emplazamiento razonable" y "València es muy razonable". "Me gustaría que así fuera", ha comentado.

Considera que se puede "buscar fórmulas" y que las hay, porque "no tiene justificación en un estado de corte como el nuestro que estén todos los servicios concentrados en Madrid, lo razonable sería una dispersión". "Es difícil pero es posible y tecnológicamente ahora más factible", ha resumido.

Por otro lado, Martínez ha agradecido a la exalcaldesa de Gandia, Diana Morant, su labor junto al puerto y la ha felicitado por su nombramiento como ministra de Ciencia, además de resaltar su "gran lealtad institucional".

Sobre la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Martínez ha explicado que aún no ha tratado de forma directa con ella, pero tiene buenas referencias de ella como gestora, y no ha querido "ocultar" que no hay "la misma confianza de muchos años" que con su predecesor, José Luis Ábalos.

Sobre si cree que se nombrará un nuevo presidente de Puertos del Estado, Martínez a señalado que los primeros días la ministra mostró su intención de "mantener en lo fundamental las infraestructuras" y se ha mostrado partidario de la continuidad de Toledo, porque "conoce todos los problemas" de la APV ya.