Cvirus.- Més de 211.000 valencians han informat a Sanitat sobre les seues vacances per a adaptar la vacunació

La finalitat d'aquesta iniciativa és que els ciutadans puguen gaudir de les seues vacances, i que durant el període estival es puga programar d'una manera més eficient el procés de vacunació, de manera que les persones pendents de vacunar no siguen citades durant els dies que no van a romandre a la Comunitat Valenciana.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat que "aquesta ferramenta és fonamental perquè els ciutadans puguen compatibilitzar les seues vacances amb la vacunació contra la COVID, al mateix temps que ens permet treballar d'una manera més eficient i ordenada".

"Amb ella hem pogut reorganitzar les citacions per a adaptar-les a la població disponible i aprofitar eixes dosis i avançar així en el procés d'immunització de la població de la Comunitat Valenciana", ha agregat.

En aquest sentit, Barceló ha assegurat que "el bon ritme de vacunació està sent possible gràcies a l'esforç que estan realitzant els professionals que formen part dels equips de vacunació i a l'exemplaritat de la ciutadania".

Per açò, ha animat a la població a "acudir a la seua cita per a vacunar-se perquè, com estem veient, la vacuna és la millor garantia per a véncer a aquest virus".

PERSONES DE 18 A 39 ANYS

Es tracta d'una mesura dirigida les persones de 18 a 39 anys pendents de la primera dosi de la vacuna, ja que els ciutadans que han rebut una dosi ja compten amb una segona cita programada, ja que s'ha de mantindre un termini específic entre una dosi i una altra en funció de la vacuna.

Les persones que han indicat els dies de vacances seran citades quan estiguen disponibles, sempre respectant l'ordre del procés de vacunació per grups d'edat. Per a realitzar aquest tràmit, Sanitat ha posat a la disposició dels ciutadans un formulari en la seua pàgina web.