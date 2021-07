Cvirus.- Oltra defèn l'enduriment de les restriccions: "Vida i llibertat, però primer vida"

Fins al 16 d'agost estaran vigents les últimes mesures sanitàries, com l'augment dels municipis amb toc de queda (1-6 hores) de 32 a un total de 77, la limitació de reunions a un màxim de deu persones o la limitació d'aforaments en espectacles, esdeveniments esportius i piscines.

Oltra, després del ple de govern a Albocàsser (Castelló), ha afirmat que li sorprèn que hi haja sectors que no entenguen que "encara hi ha un virus ací amargant-nos la vida", un fet que veu com una espècie de negació de la realitat.

Ha rebutjat així les crítiques d'organitzacions empresarials que aquestes restriccions acaben amb la temporada d'estiu: "Què els hem afonat l'estiu? Doncs si es mor un fill o una filla, els haurem afonat la vida. Ningú està lliure d'acabar a l'UCI o que la cosa acabe fatal".

En aquesta línia, després de recordar que les hospitalitzacions s'han duplicat en "molt poc temps", ha reivindicat que les mesures acordades per la Conselleria de Sanitat són les corresponents. "Igual no li va bé a l'estiu, però estic segura que és millor guanyar una mica menys de diners i tindre el fill viu", ha insistit.

La portaveu també ha destacat que la Comunitat és la regió d'Espanya que més diners ha destinat en els últims mesos en ajudes als sectors afectats, com l'hoteleria i l'oci nocturn: "Hem tingut clar des del principi que, si no pots treballar, cal compensar".

"QUAN HI HA VACUNES, ES VACUNA 'A TROCHE Y MOCHE'"

En matèria de vacunació, ha volgut deixar clar que si la Comunitat no vacuna "les 24 hores dels set dies de la setmana" és perquè no té suficients dosis, ja que el Ministeri va prioritzar a l'inici de la campanya a les comunitats amb població envellida i va mantindre aquesta ràtio "fins a fa res".

"Ací no hi ha vacunes en la nevera", ha emfatitzat després de posar com a exemple que hi ha madrilenys amb segones residències que reben la seua dosi a la Comunitat. I ha manifestat: "No tenim més vacunes, i no anem a posar la del tètan. Quan hi ha vacunes, es vacuna a 'troche y moche'".