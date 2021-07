Rosa Benito usa un vídeo de Rocío Jurado para posicionarse en el conflicto entre Rocío Carrasco y Amador Mohedano

El pasado fin de semana, Amador Mohedano acudió a Viernes Deluxe para hablar de la docuserie y su segunda parte en otoño, el supuesto diario de Rocío Jurado que no dejaría en buen lugar a algunos miembros de la familia y el sufrimiento que ha relatado Rocío Carrasco.

Tras esto, su sobrina acudió el martes a Sálvame para realizar su sección, pero también reaccionó a su entrevista. "Otoño" fue lo que respondió, refiriéndose a que espere a ver lo que cuenta en la segunda temporada del documental. Además, habló de la descripción que hizo de su papel en la carrera de Rocío Jurado: "Como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas".

Ante esto, Amador Mohedano respondió que no le "interesaba lo que dijera" su sobrina, pero Rosa Benito ha querido salirle al paso y defenderle a su modo.

Este jueves, su exmujer se ha pronunciado en Ya es mediodía a favor de su labor como manager de Rocío Jurado y ha asegurado que iba a publicar en Instagram un vídeo donde su excuñada le daba las gracias, vídeo que este viernes ha compartido.

"Muy especialmente le quiero dar las gracias a mi hermano Amador", comenzó diciendo la cantante en un especial sobre el lanzamiento de uno de sus discos. "Mi hermano de mi alma, que ha estado conmigo durante todo el tiempo creyendo muchísimo en este disco".

"Me ha ayudado, me ha alentado, en todas las grabaciones ha estado. Es un hombre que tiene un oído fantástico y que en el momento que desafino una nota, enseguida me lo dice", continuó. "Siempre está ayudando, tiene una labor muy difícil porque todo el mundo le exige a él".

"Quiero decirle que lo adoro, que toda la vida se lo agradeceré. Aparte de lo que lo quiero como hermano, lo que lo quiero como coproductor y como manager mío", concluyó.

Junto al vídeo, Rosa Benito fue concisa con el texto que escribió, dejando clara su postura: "¡No sé si alguien tiene que decir algo más, señoría!".

No es la primera vez que se rescata un vídeo de Rocío Jurado con la docuserie de Rocío Carrasco de actualidad: cuando la cantante confesó en la televisión argentina que Antonio David trataba mal a su hija; o cuando declaró que, si alguien le hacía daño a su hija, le hacía daño a ella.