Cvirus.- Xàbia es mostra "preocupada" per quedar fora de les restriccions i demana la seua inclusió per "seguretat"

El consistori ha expressat en un comunicat en xarxes que, malgrat tractar-se d'una mesura que compta amb "certs requisits objectius" i comprovables vinculats a les estadístiques sanitàries, un d'ells és la taxa d'incidència acumulada, per la qual cosa el municipi "compleix" aquest paràmetre ja que ara mateix està xifrada prop de 500 casos per cada 100.000 habitants i per tant, "és alta".

No obstant açò, l'Ajuntament afig que no es compleix el requisit "de tindre una taxa de transmissibilitat igual o superior al 2": "És a dir, que cada cas diagnosticat, contagie a dos o més persones". Encara així, han mostrat la seua "preocupació" i han demanat "que es replantegen incloure en Xàbia "tant per seguretat sanitària com per seguretat ciutadana".

"Estem convençuts que és importantíssim que hi haja una unificació geogràfica de les mesures per a evitar que es genere una mobilitat cap a poblacions amb menys restriccions i així evitar situacions com la qual anem a viure les pròximes setmanes", ja que la zona situada entre Xàbia i Benitatxell "en ple estiu serà l'únic municipi del nostre entorn en el qual no hi haurà toc de queda", indica el consistori.

ESTIU "COMPLICAT"

Així mateix, insisteix l'Ajuntament en la "preocupació" per les conseqüències sanitàries, socials i en matèria de seguretat "en un estiu que ja està sent complicat para la nostra Policia Local".

"A més dels seus servicis habituals i emergències, el control de totes les mesures sanitàries i els centenars d'avisos i incidències relacionades amb la seguretat ciutadana i bona convivència originades per festes privades, botellons i incivisme", ha agregat.

"Per tant, en el cas que siga inviable jurídicament que ens incloguen com població on s'aplicarà el toc de queda, hem sol·licitat tant la Generalitat com la Subdelegació del Govern que siguen conscients de la situació que anem a afrontar i per tant, donen resposta a eixa necessitat especial enviant els mitjans policials pertinents per a fer-li front", ha conclòs el comunicat.