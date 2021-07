Eva González y Cayetano Rivera, sobre la vacunación contra la Covid-19: "Es lo que tenemos que hacer todo el mundo"

La vacunación sigue adelante en España, ya son muchos a los famosos que se han dejado ver por los centros de salud y hospitales acudiendo a su correspondiente cita y después publicarlo en redes sociales.

Eva González, acompañada por su marido, Cayetano Rivera, tampoco se ha perdido el momento de ir a vacunarse. Y aunque no ha subido, de momento, nada a las redes sociales sí que ha hablado con la prensa.

Ante las cámaras de Europa Press, la presentadora de La voz, ha confesado estar recién vacunada. "¿De momento no notas nada no?", le pregunta la reportera, a lo que Eva responde divertida: "No me ha salido un brazo más, ni nada, no".

Ante el comentario de la reportera que le decía que habrá que esperar, Eva ha contestado tajante: "No, no hay que esperar nada, hay que vacunarse".

"Porque eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo, vacunarnos y pasar esto ya. Y creo que es un acto de solidaridad entre todos. Y que todos deberíamos de hacer", ha contestado la actriz muy concienciada.

Unas palabras que ha apoyado Cayetano Rivera, que, además, ha confesado que él ya está vacunado. De lo que no se ha querido pronunciar el torero ha sido sobre la polémica que envuelve a los Pantoja.