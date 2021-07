La Generalitat ratifica la primera estratègia valenciana contra les violències sexuals

"Les violències sexuals són un problema social global de primer ordre, arrelat en un sistema sociocultural patriarcal i masclista que opera a través del poder, la submissió i el control dels seus cossos, sexualitat i vida", ha recordat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal com a portaveu de govern.

L'estratègia és fruit d'un grup de treball de la comissió de seguiment del pacte valencià contra la violència masclista, juntament amb aportacions d'entitats socials especialitzades en l'àmbit de les violències sexuals i de totes les conselleries dins de les seues competències.

En concret, compta amb tres eixos que s'estructuren en deu àmbits, 53 objectius i 183 mesures amb les quals es pretén unir esforços, coordinar i reforçar les estructures existents d'atenció integral a la víctima, a més d'activar mecanismes de prevenció, detecció i derivació al recurs assistencial adequat.

El 60,5% de les dones d'entre 16 i 24 anys afirmen haver patit algun tipus d'agressió sexual, mentre que el 81,2% de les violacions es produeixen per homes que la víctima coneix, segons l'última macroenquesta de violència contra la dona, de 2019, realitzada per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere.

Davant aquestes xifres, l'estratègia pretén treballar amb les dones víctimes de les violències sexuals perquè reporten supervivents, a través de mesures d'intervenció, acompanyament i recuperació, en casos de les diferents manifestacions de violències sexuals, com l'assetjament, els abusos i les agressions sexuals, la mutilació genital femenina o l'explotació sexual.

Inclou el desenvolupament d'un programa d'atenció i itineraris d'acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial per a dones prostituïdes. Açò se suma a l'engegada, a través de la renda valenciana d'inclusió, d'una prestació per a les dones que es comprometen a un itinerari d'inclusió social que incloga eixir de la prostitució.

EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA OBLIGATÒRIA DES DE 6 ANYS

També hi ha mesures d'informació, sensibilització i prevenció per a tractar les violències sexuals com una problemàtica estructural i social, on l'educació constitueix una ferramenta essencial per a deconstruir i atacar les actituds que la fomenten.

Sota aquest prisma, una de les mesures és introduir l'educació afectiva i sexual obligatòria en el currículum de totes les etapes educatives, a partir dels sis anys. La Conselleria d'Educació treballarà en la implantació d'aquesta assignatura i en l'elaboració dels seus materials, ha avançat la vicepresidenta.

En matèria de prevenció, l'estratègia aborda la necessitat de treballar en mesures educatives i de sensibilització en l'àmbit de l'educació no formal i en uns altres com el sociolaboral, l'afectiu, el laboral o l'espai públic.

La investigació, la formació i la detecció seran uns altres dels aspectes que es treballen per a disposar de dades, instruments i professionals capacitades per a identificar i detectar els signes d'alarma.