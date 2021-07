Cvirus.- El DOGV publica el toc de queda i la resta de mesures antiCovid vigents fins al 16 d'agost

Així, d'una banda es publica la resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública que permet l'aplicació del toc de queda en 77 municipis i la limitació de les reunions socials a 10 persones, una vegada autoritzades aquestes restriccions per l'acte 299/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Cal recordar que les poblacions amb mobilitat restringida entre les 01.00 i les 06.00 hores són, en la província de València, Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Bunyol, Burjassot, Canals, Xiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.

Pel que fa a la demarcació d'Alacant, es tracta de L'Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro d'Alcoi, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada i la Vila Joiosa.

Finalment, a Castelló els municipis són Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.

També es publica en el DOGV la resolució de la titular de Sanitat per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública com a conseqüència de la situació de crisi sanitària.

La Generalitat ha decidit que en espectacles i celebracions, l'aforament es reduïsca al 50% en interiors amb un màxim de 1.500 persones i els esdeveniments conclouran als 00.30 hores; l'aforament en recintes esportiu queda limitat a un 50% amb un màxim de 1.500 persones, i en les piscines recreatives l'aforament també es redueix a la meitat.

L'executiu autonòmic explica que la situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, des de l'última resolució per al període entre el 10 de juliol de 2021 i el 25 de juliol de 2021 "no ha evolucionat favorablement, existeix un major nivell d'expansió i creixement del virus, i el temps transcorregut des de l'inici de la seua vigència és insuficient per a veure un resultat favorable que permeta conduir a una modificació menys estricta de les mesures adoptades".

Cita l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Direcció general de Salut Pública i Addiccions de data 20 de juliol de 2021, que assenyala, entre altres consideracions, que "la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Comunitat Valenciana contínua en franca expansió i el ritme de creixement és molt elevat".

"PERILL GREU PER A LA SALUT PÚBLICA"

Existeix per tant, argumenta l'administració, "un perill greu per a la salut pública derivat d'una malaltia transmissible, com és la provocada pel SARSCoV-2, que cal salvaguardar per a preservar el dret a la salut i a la vida".

"Per tant, en aquests moments amb un nivell alt de contagis i l'experiència adquirida en anteriors moments, es fa bàsic seguir mantenint aquestes mesures que puguen coadjuvar a pal·liar la transmissió del virus. I en aquest sentit es consideren mesures idònies, capaces, en aquests moments, d'aconseguir l'objectiu primari de disminuir la transmissibilitat del virus i el descens d'infeccions, i l'objectiu últim de protecció de la salut i la vida", agrega.