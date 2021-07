Arrepleguen 10.000 puntes de cigarret a la platja del Cabanyal en només un matí

20M EP

L'empresa Mar y Sombra ha realitzat un any més una recollida de puntes de cigarret a la platja del Cabanyal de València per a mostrar que encara queda molt per fer, ja que l'arena i el mar continuen sent uns dels espais més maltractats mediambientalment.