López de Uralde: "Logroño está yendo en la dirección correcta desde el punto de vista de la transición ecológica"

López de Uralde y el concejal de Medio Ambiente de Logroño, José Manuel Zúñiga, han mantenido esta mañana una reunión de trabajo en la que han abordado aspectos vinculados con el medioambiente y la Ley del Cambio Climático. "Hemos estado analizando la evolución legislativa en nuestro país de las cuestiones referidas a la transición ecológica" ha explicado el diputado de UP.

Así, se ha referido de forma específica a la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo, y a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la cual se encuentra actualmente en tramitación y estará orientada a la recogida de residuos y gestión de las basuras.

López de Uralde ha querido hacer hincapié en la importancia que recae sobre la Ley de Cambio Climático, ya aprobada, "es una ley de obligado cumplimiento" ha remarcado, "por tanto las ciudades con más de 50 mil habitantes deben establecer zonas de bajas emisiones".

De esta manera, el presidente de la comisión ha manifestado que "Logroño está yendo en la dirección correcta desde el punto de vista de la transición ecológica", y ha calificado como "bastante obscena" la oposición de la derecha política ante las iniciativas impulsadas desde el Gobierno local.

"Son iniciativas que no tienen marcha atrás" ha declarado López de Ulalde, "las ciudades tienen que avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida, menos emisiones, y desgraciadamente la derecha española ha dado un paso atrás, y en vez de avanzar hacia una mejor calidad de vida y ciudades con menos contaminación, se ha alineado con las posiciones negacionistas y está tratando de boicotear, tanto en Logroño como en otras ciudades, cualquier iniciativa que vaya en contra de la lucha contra la contaminación".

Además, López de Uralde ha calificado nuevamente la actitud de la oposición política como "populista", y ha afirmado que, a corto plazo, "puede encontrar cierto respaldo", pero que a largo plazo, "daña enormemente a las ciudades".

"Las medidas que van hacia una reducción del uso del vehículo privado, y una recuperación del espacio para los ciudadanos, como es el proyecto 'Calles abiertas', son medidas que a muy corto plazo tienen un respaldo popular muy amplio", ha asegurado el presidente de la comisión.

Se ha dirigido directamente a la derecha política para solicitar que "modere y module su oposición a este tipo de medidas", asegurando que en caso de volver gobernar deberían no solo mantener, si no ampliar este tipo de medidas, afirmando que "no es una cuestión exclusiva de la alcaldía para obtener la capitalidad verde, si no que es política europea, política española y política global".

Según sus palabras, "hay una obligación y un compromiso. Si queremos ser Europa, tenemos que ser Europa para todo. Para todo incluye también las políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la peatonalización de las ciudades y la recuperación de las ciudades para los ciudadanos. Y esto no va a cambiar en el futuro".