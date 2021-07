Patronal conquense prevé cambiar tren convencional por bus y urbanizar terrenos de Adif en Cuenca, Tarancón y Carboneras

El plan prevé convertir la estación del ferrocarril convencional de la capital conquense en el centro neurálgico de todo el transporte terrestre de la provincia. Desde allí saldría un servicio lanzadera para mejorar las frecuencias de los viajes a la estación del AVE y, con la liberación de los terrenos, también se podría urbanizar la comunicación del centro de la ciudad con el lugar al que llegan los usuarios de la alta velocidad.

David Peña, presidente de Ceoe-Cepyme Cuenca, destaca que es un plan que "no resta servicios, más bien al revés" y proclama que la línea del tren convencional "ya no existe", porque obliga a hacer transbordos para llegar a Madrid o Valencia y "realmente no está prestando ningún servicio a los habitantes de los pueblos". Los cálculos de la Confederación es que, en la actualidad, el tren es usado por una persona por estación y día.

Eso sí, Peña aclara que este Plan "solo puede salir desde el consenso y que solamente cuando estén en funcionamiento estas mejoras en la comunicación se sustituirían las vías del tren por lo que llaman líneas verdes "que servirán para potenciar el turismo rural mediante el cicloturismo y el senderismo". Además, se rehabilitarían los apeaderos para darles un nuevo uso cultural, turístico u hostelero.

CONTRA EL "MURO DE BERLÍN" QUE DIVIDE LA CIUDAD

Ceoe-Cepyme Cuenca considera que, si en los últimos treinta años no se han hecho inversiones para mejorar este ferrocarril, no se van a hacer ahora. Sin embargo, sí que ven posible que con el dinero que Adif se va a ahorrar en el mantenimiento de la línea y la llegada de fondos europeos se podrían acometer inversiones a corto y medio plazo en esta provincia, entre ellas la urbanización de los terrenos ferroviarios de Cuenca, Carboneras y Tarancón.En el caso de la capital, el secretario general de la Confederación, Ángel Mayordomo, considera que la ciudad se libraría de ese "Muro de Berlín que parte por la mitad incluso barrios y unos terrenos son generadores de problemas".

Ceoe-Cepyme Cuenca ha hecho un llamamiento a los alcaldes y asociaciones que han criticado el plan para que se sienten a escuchar su propuesta y ya han citado a algunos de estos colectivos críticos, como Pueblos con el Tren. La organización empresarial quiere presentar a todos los colectivos este plan y también a las administraciones, entre ellas el propio Ministerio del Transporte, que acaba de cambiar de titular.